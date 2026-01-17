हिमाचल: मंडी में सड़क से फिसलकर खेत में गिरी HRTC बस, 6 लोग घायल और चालक की हालत गंभीर

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एचआरटीसी की एक बस हादसे का शिकार हो गई है. यह हादसा सरकाघाट क्षेत्र में गोभड़ता-निली मार्ग पर समसौह पंचायत के गांव हवाणी के पास पेश आया. हादसे में बस में सवार 6 यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सरकाघाट अस्पताल पहुंचाया गया. बस चालक की हालत गंभीर है. हादसे के वक्त बस में छह लोग ही सवार थे.

मिली जानकारी के अनुसार एचआरटीसी की यह बस गोभड़ता से मसेरन होते हुए सरकाघाट जा रही थी. सुबह करीब 8 बजे हवाणी के पास अचानक बस हादसे का शिकार हो गई. बताया जा रहा है कि बस सड़क से फिसलकर नीचे खेतों में जा गिरी.

किसी के हताहत होने की सूचना नहीं

राहत की बात यह रही कि अधिकतर यात्री सुरक्षित हैं और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत राहत व बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को बस से बाहर निकालकर निजी वाहनों की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया.

एसपी ने की पुष्टि, जांच जारी

एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने हादसे की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. सभी घायलों का सरकाघाट अस्पताल में उपचार जारी है. पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क हादसे आम हैं. संकरी और घुमावदार सड़कों पर वाहन चलाना खतरनाक होता है. यात्रियों की संख्या कम होने से बड़ी जनहानि से बचा जा सका.