हिमाचल: मंडी में कॉलेज जा रही छात्रा की सरेआम गला रेतकर हत्या, पुलिस ने पकड़ा आरोपी

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां कॉलेज जा रही छात्रा पर बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया. सरकाघाट उपमंडल के गोपालपुर क्षेत्र में एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा की दिनदहाड़े बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई है.

सोमवार (13 अप्रैल) को पेश आई इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी और तनाव का माहौल है. घटना के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए. हलांकि पुलिस ने बाद में इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. इस घटना से जिले में हड़कंप मच गया. मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है. जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची.

कॉलेज के लिए घर से निकली थी छात्रा

जानकारी के अनुसार छात्रा सोमवार सुबह अपने घर से कॉलेज के लिए निकली थी. जब वह नैण गांव के पास पहुंची, तो दो अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने उसे रोका और तेजधार हथियार से उसके ऊपर हमला कर उसका गला काट दिया. जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने कब्जे में लिया छात्रा का शव

घटना की सूचना मिलते ही सरकाघाट पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है. पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है. तब हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई थी. लेकिन पुलिस ने आसपास के रास्तों और सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों का सुराग हासिल किया.

लड़की की पहचान 19 वर्षीय युवती सिया पुत्री जोगिन्द्र सिंह गांव नैन डाकघर गोपालपुर तहसील सरकाघाट के रुप में हुई है. एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है. आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें तैनात कर दी गई थी. एक आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है. जल्द ही अन्य आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में होगा. हालांकि पुलिस ने कैमरे के सामने आकर बयान नहीं दिया है.

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