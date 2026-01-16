शिमला: 'महाराष्ट्र झांकी है, बंगाल और हिमाचल की बारी है', BJP नेताओं ने मनाया जश्न

महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई. पार्टी की जीत पर शिमला स्थित बीजेपी मुख्यालय में जोरदार उत्सव मनाया गया. इस अवसर पर लड्डू वितरण किया गया और कार्यकर्ताओं ने जोश व उत्साह के साथ नारे लगाए. पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा, 'महाराष्ट्र झांकी है, बंगाल और हिमाचल की बारी है.' जैसे नारे भी लगाए गए. पूरे परिसर में उत्साह और विजय का माहौल देखने को मिला. कार्यकर्ताओं ने पार्टी की जबरदस्त जीत का जश्न मनाकर खुशी का इजहार किया.

प्रदेश महामंत्री ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई

बीजेपी प्रदेश महामंत्री डॉ. सिकंदर कुमार और संजीव कटवाल ने नगर निगम चुनावों में मिली इस बड़ी जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, बीजेपी की जनकल्याणकारी नीतियों और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है.

बीजेपी की जीत पर क्या बोले नेता?

बीजेपी की जीत पर नेताओं ने कहा कि महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में बीजेपी को मिला जनादेश इस बात का प्रमाण है कि देश की जनता बीजेपी के नेतृत्व और विकास के मॉडल पर भरोसा कर रही है. यह जीत आने वाले समय में बंगाल और हिमाचल जैसे राज्यों में भी बीजेपी की मजबूत उपस्थिति का संकेत है.

कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि पार्टी की नीतियों और सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाकर आगामी चुनावों में भी बीजेपी को ऐतिहासिक विजय दिलाई जाएगी. इसके लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा कमर कसने की तैयारी की जा रही है

बता दें कि बीएमसी की 227 सीटों पर हुए चुनावों की मतगणना जारी है. अब तक बीजेपी 90, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) 28, शिवसेना (उद्धव गुट) 57, राज ठाकरे की मनसे 9 और कांग्रेस 15 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है.

जश्न में यह लोग रहे मौजूद

इस अवसर पर बीजेपी सचिव तिलक राज, प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा, पुरुषोत्तम गुलेरिया, कार्यालय सचिव प्रेम ठाकुर सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे. इस दौरान कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जमकर नारेबाजी की.