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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशShimla News: हिमकेयर योजना में घोटाले का आरोप, विधानसभा में हंगामा, CM सुक्खू ने विपक्ष पर साधा निशाना

Shimla News: हिमकेयर योजना में घोटाले का आरोप, विधानसभा में हंगामा, CM सुक्खू ने विपक्ष पर साधा निशाना

Shimla News In Hindi: शिमला में विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन हिमकेयर योजना को लेकर जमकर हंगामा हुआ. विपक्ष ने हिमकेयर योजना में सीटिंग जज से जांच की मांग भी की.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 27 Mar 2026 03:55 PM (IST)
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शिमला में विधानसभा बजट सत्र में पहले ही दिन सवालों और हंगामे की स्थिति बन गई. विपक्ष ने हिमकेयर योजना में 1100 करोड़ के कथित घोटाले को लेकर जोरदार नारेबाजी की और सरकार पर योजना को बंद करने का आरोप लगाया. विपक्ष ने हिमकेयर योजना में सीटिंग जज से जांच की मांग भी की. साथ ही योजना को बंद करने के सरकार पर आरोप लगाए. सीएम बोले योजना में बड़ा घोटाला हुआ है. सरकार विजिलेंस जांच करवाएगी. प्रश्नकाल के दौरान करीब एक घंटे तक सदन में हंगामा जारी रहा, जिससे बजट सत्र की शुरुआत विवादस्पद माहौल में हुई.

घोटाले के आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष ने खड़े किए सवाल

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने 1100 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपों को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार के कार्यकाल में इस योजना पर 441 करोड़ रुपये खर्च हुए. ऐसे में 1100 करोड़ रुपये का घोटाला कैसे संभव है. इसका जवाब सरकार को देना चाहिए और गलत आंकड़ा पेश करने के लिए मुख्यमंत्री को सदन और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए. जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हिमकेयर योजना पर 972 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और वर्तमान सरकार के समय में इस योजना में कमीशनखोरी शुरू हो गई है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस योजना को बंद करने की कोशिश कर रही है. साथ ही उन्होंने मांग की है कि यदि घोटाला हुआ है तो इसकी जांच उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से करवाई जाए.

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हिमकेयर योजना पर शुरू कर दी है जांच- सुक्खू 

विपक्ष के इन आरोपों के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब देते हुए कहा कि 1100 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपों से इनकार किया और कहा कि वास्तविक अनियमितता करीब 120 करोड़ रुपये की है. यह स्लिप ऑफ टंग हो सकता है लेकिन योजना में बड़ा घोटाला हुआ है. सरकारी अस्पतालों के इंटरनल ऑडिट में चौंकाने वाले तथ्य सामने हैं. सरकार ने हिमकेयर योजना की विजिलेंस जांच शुरू कर दी है. जिसके बाद विपक्ष बौखलाहट में है.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 27 Mar 2026 03:53 PM (IST)
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