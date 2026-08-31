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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशकुल्लू में भारी लैंडस्लाइड, सामने आया डरा देने वाला वीडियो

कुल्लू में भारी लैंडस्लाइड, सामने आया डरा देने वाला वीडियो

कुल्लू के निरमंड में बागीपुल-जाओं सड़क पर भारी लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो आया सामने है. अचानक पहाड़ दरकने से रास्ता पूरी तरह बंद हो गई है. PWD और प्रशासन सड़क खोलने में जुटा है.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 31 Aug 2026 03:13 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश (Himachal News) के कुल्लू जिले से कुदरत के कहर की एक बेहद खौफनाक तस्वीर और वीडियो सामने आया है. निरमंड उपमंडल (Nirmand) में सोमवार (31 अगस्त) सुबह अचानक एक पूरा का पूरा पहाड़ दरक कर सड़क पर आ गिरा. इस भयानक भूस्खलन (Landslide) के कारण बागीपुल-जाओं सड़क (Bagipul-Jaon Road) पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह डरा देने वाली घटना सोमवार सुबह करीब 10:12 बजे बागीपुल के समीप घटी. गनीमत यह रही कि जिस वक्त पहाड़ी से भारी मलबा और बड़े-बड़े पत्थर गिरे, उस समय कोई वाहन ठीक उसके नीचे नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था. इस भूस्खलन का जो वीडियो सामने आया है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे पलक झपकते ही सड़क मलबे के ढेर में तब्दील हो गई. सड़क बंद होने से स्थानीय यात्रियों और पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

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PWD और प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू

घटना की सूचना मिलते ही जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA Kullu) तुरंत अलर्ट मोड पर आ गया है. मामले की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम, PWD के SDO (आनी), JE (निरमंड) और XEN (आनी) को दे दी गई है. प्रशासन और लोक निर्माण विभाग (PWD) की टीमें भारी मशीनरी के साथ मौके पर पहुंच चुकी हैं और सड़क से मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है.

प्रशासन की अपील

अधिकारियों ने आम जनता और पर्यटकों से अपील की है कि वे फिलहाल इस मार्ग की ओर यात्रा करने से बचें, वैकल्पिक मार्गों (Alternate Routes) का इस्तेमाल करें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करें.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 31 Aug 2026 03:13 PM (IST)
Tags :
Kullu News
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