हरियाणा BJP चीफ मोहन लाल बड़ौली को बड़ी राहत, रेप केस में मिली क्लीन चिट, क्लोजर रिपोर्ट मंजूर

हिमाचल प्रदेश के कसौली रेप केस में कोर्ट ने आरोपियों को बड़ी राहत दे दी है. हरियाणा BJP अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल को रेप केस में क्लीन चिट मिल गई है. कसौली कोर्ट ने गुरुवार (8 जनवरी) को दूसरी बार पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया. इस केस में कसौली पुलिस को बड़ौली और रॉकी मित्तल के खिलाफ सबूत नहीं मिले थे. शिकायत में देरी होने के चलते पुलिस को होटल का सीसीटीवी, शराब के गिलास, बेडशीट, आदि नहीं मिले. इसके बाद पुलिस ने केस बंद करने की अर्जी कसौली कोर्ट में डाली थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने दी यह जानकारी

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी विकास शर्मा ने इसकी पुष्टि की. उन्होंने बताया कि महिला के लगाए आरोप को कोर्ट ने रद्द कर दिया है. सबूत न होने की वजह से पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने सही माना है. इसके बाद अब तय हो गया है कि मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल पर रेप केस नहीं चलेगा.

कसौली कोर्ट इस केस में पहले भी 12 मार्च 2025 को पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर चुकी है, लेकिन तब पीड़िता ने सोलन की जिला अदालत में रिवीजन रिवीजन याचिका डालकर चुनौती दी थी. जिला अदालत के आदेशों पर कसौली कोर्ट ने दोबारा क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई की.

पीड़िता के आरोपों का पुलिस ने दिया जवाब

पीड़िता की ओर से प्रोटेस्ट एप्लिकेशन में लगाए आरोपों का पुलिस ने जवाब दिया. इस पर दोनों पक्षों में बहस पूरी होने के बाद गुरुवार, 8 जनवरी को अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया. पीड़िता के समन रिसीव न होने पर केस को बंद किया गया.

पुलिस की पहली क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करने से पहले कसौली कोर्ट ने रेप का आरोप लगाने वाली महिला को 2 बार अलग-अलग एड्रेस पर समन भेजे थे. ताकि, महिला का पक्ष जाना जा सके. लेकिन, दोनों एड्रेस पर महिला को समन प्राप्त नहीं हुआ. इसके बाद कसौली कोर्ट ने केस को बंद किया था. मगर पीड़िता ने इसे जिला कोर्ट सोलन में चुनौती दी. जिला कोर्ट ने ही कसौली कोर्ट को फिर से महिला का पक्ष सुनने के आदेश दिए थे.