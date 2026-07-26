नूरपुर नागनी माता मंदिर में चोरी के आरोप में महिलाओं को ग्रामीणों ने पीटा, जांच में जुटी पुलिस

कांगड़ा जिले के नूरपुर क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध नागनी माता मंदिर में चोरी की कोशिश के आरोप में दो महिलाओं को स्थानीय ग्रामीणों ने पकड़ लिया. जानकारी के अनुसार, मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच इन महिलाओं पर चोरी की आशंका जताई गई. ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें घेर लिया और गुस्से में आकर जूतों से उनकी पिटाई कर दी. घटना के दौरान मंदिर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे.

जैसे ही चोरी का आरोप लगा, स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया. भीड़ ने महिलाओं को घेरकर मारपीट शुरू कर दी. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ की हिंसक प्रतिक्रिया साफ दिख रही है. इस घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि भीड़तंत्र कब तक चलेगा?

हिमाचल के सरकारी स्कूलों में लागू होगा अल्फा पेडागॉजी कार्यक्रम, शिक्षा विभाग ने किया बदलाव

नागनी माता मंदिर का धार्मिक महत्व

नागनी माता मंदिर नूरपुर क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक स्थल है. यहां दूर-दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं. विशेष रूप से नवरात्रि और अन्य पर्वों पर मंदिर में भारी भीड़ उमड़ती है. मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए स्थानीय लोग हमेशा सतर्क रहते हैं. ऐसे में चोरी की किसी भी घटना से श्रद्धालुओं के मन में आक्रोश स्वाभाविक है. हालांकि, किसी भी आरोप की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.

जानकारी के मुताबिक, दोनों महिलाएं मंदिर परिसर में घूम रही थीं. कुछ श्रद्धालुओं को उनके व्यवहार पर संदेह हुआ तो उन्होंने उन्हें रोका. तलाशी लेने पर कुछ सामान संदिग्ध पाया गया, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. महिलाओं की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग भी जुट गए. मारपीट इतनी जोरदार थी कि महिलाएं जमीन पर गिर गईं. कुछ लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ का आक्रोश कम नहीं हुआ.

चोरी साबित हुई तो दर्ज होगा मामला

पुलिस अभी तक इस मामले में आधिकारिक पुष्टि नहीं कर पाई है. स्थानीय थाना प्रभारी ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और दोनों महिलाओं को सुरक्षित निकालकर थाने ले आई गई है. उनकी मेडिकल जांच कराई जा रही है. यदि चोरी साबित होती है तो महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, साथ ही मारपीट करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद विभिन्न संगठनों ने प्रतिक्रिया दी है. कुछ लोगों ने भीड़तंत्र की निंदा की है तो कुछ ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. महिला अधिकार संगठनों ने इस घटना को गंभीर बताते हुए कहा है कि आरोप चाहे जितना गंभीर हो, लेकिन किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की हिंसा उचित नहीं है. अब मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सुरक्षा गार्ड तैनात करने की मांग उठ रही है.

हिमाचल प्रदेश: अगस्त से कांग्रेस सरकार के खिलाफ BJP का जन आंदोलन, राजीव बिंदल ने किया ऐलान