हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशकांगड़ा में भतीजे ने की चाचा की हत्या, जमीनी विवाद में उतारा मौत के घाट

कांगड़ा में भतीजे ने की चाचा की हत्या, जमीनी विवाद में उतारा मौत के घाट

Kangra Murder: हिमाचल के कांगड़ा में, लुदरेड गांव में एक भतीजे ने जमीनी विवाद के चलते अपने चाचा की चाकू मारकर हत्या कर दी. अशोक कुमार नामक व्यक्ति सुबह काम पर जाते समय हमले का शिकार हुआ.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 28 Sep 2025 07:24 PM (IST)
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र से सनसनीखेज वारदात सामने आई है. जहां के लुदरेड गांव में एक भतीजे ने अपने चाचा की चाकू मारकर हत्या कर दी. यह हमला उस वक्त किया गया जब मृतक अशोक कुमार सुबह करीब 8 बजे मजदूरी करने के लिए घर से निकला था.

स्थानीय लोगों के अनुसार, मृतक अशोक कुमार अपने दो भाइयों के साथ रहता था और हाल ही में उन्होंने सरकारी योजना के तहत नया मकान भी बनवाया था. वे अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ यहीं रह रहे थे. हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है. जानकारी मिली है कि आरोपी पक्ष को हाल ही में फोरलेन परियोजना के तहत मुआवजा मिला था, पैसे को लेकर परिवार के बीच तनाव बढ़ गया था.

अचानक आरोपी ने चाकू से कर दिए तीन वार

घटना के चश्मदीदों का कहना है कि जब अशोक कुमार घर से काम के लिए निकले तो रास्ते में उनके भतीजे सुखबिंदर ने उन्हें रोक लिया. दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और अचानक आरोपी ने चाकू से तीन वार कर दिए. अशोक कुमार खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़े. ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कर दी है शुरू

इधर, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने घर चला गया, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस घटना से पूरे गांव में दहशत और गम का माहौल है.

पहले भी की थी युवक ने चाचा से हाथापाई

बताया जा रहा है आरोपित भतीजे ने पहले भी अपने चाचा के साथ हाथापाई की थी, जिसमें भी वह घायल हुआ था. इस मारपीट को लेकर भी केस दर्ज हुआ था.

Published at : 28 Sep 2025 07:24 PM (IST)
Kangra News HIMACHAL NEWS
