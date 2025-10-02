'देश उनसे शर्मिंदा है', राहुल गांधी की टिप्पणी पर भड़कीं BJP सांसद कंगना रनौत

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा ये सब जानते हैं कि राहुल गांधी को देश को हर जगह बदनाम करते हैं और उसकी निंदा करते हैं. अगर वो ये कह रहे हैं कि लोग यहां पर झगड़ालू हैं, लोग यहां पर ईमानदार नहीं हैं तो इन सब बातों से वो यही दिखाने चाहते हैं न कि भारत के लोग बुद्धिहीन हैं? बीजेपी की सांसद ने कहा कि वो देश को हमेशा शर्मिंदा करते हैं और देश भी उनसे शर्मिंदा है.

राहुल गांधी ने क्या कहा?

कोलंबिया में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमले हो रहा है और ये बहुत बड़ा खतरा है. कांग्रेस नेता ने कहा कि एक और बड़ा खतरा देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग अवधारणाओं के बीच तनाव है. उन्होंने कहा कि 16-17 प्रमुख भाषाओं और कई धर्मों के साथ, इन परंपराओं को पनपने देना और उन्हें उचित स्थान देना बेहद जरूरी है."

Delhi: Reacting to to Lok Sabha LoP Rahul Gandhi’s statement, BJP MP Kangana Ranaut says, "He is a disgrace... If he says that the people of this country are quarrelsome and dishonest, that they don’t know what’s good for them, and that their minds don’t work when they vote and… pic.twitter.com/6bJpJpG8vQ — IANS (@ians_india) October 2, 2025

बयान के बाद घिरे राहुल गांधी

राहुल गांधी के इसी बयान पर कंगना रनौत ने निशाना साधा. उनके बयान पर बीजेपी के कई नेता हमलावर हो गए हैं. बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अच्छा होता अगर उन्होंने भारत के लोगों को विजयादशमी के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं दी होतीं. लेकिन वे भारत पर हमला कर रहे हैं. वे देश में भी और विदेश में भी ऐसा ही करते हैं.

रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा, "कोलंबिया में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र नहीं है. लोगों को बोलने की आजादी नहीं है. अगर कोई व्यक्ति देश के विकास, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा आजादी से गाली देता है तो वह राहुल गांधी हैं. उन्हें देश के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है. वो भारत और विदेश में निराधार बातें करते हैं."