जम्मू-कश्मीर में झीलों पर संकट, 35 साल में 45% झीलें गायब, CAG रिपोर्ट में प्रदूषण जिम्मेदार

जम्मू और कश्मीर एक गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना कर रहा है. क्योंकि पिछले 35 वर्षों में 45% से अधिक प्राकृतिक झीलें खत्म हो चुकी हैं. यह संकट और भी गंभीर हो जाता है. क्योंकि बची हुई 54% झीलें प्रदूषण और अतिक्रमण के कारण खतरे में हैं. यह चौंका देने वाले आंकड़े जम्मू कश्मीर विधान सभा में बजट सत्र के दौरान लायी गई एक रिपोर्ट में सामने आए है.

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की जम्मू और कश्मीर पर एक रिपोर्ट के अनुसार जो 2017–18 से 2021–22 की अवधि को कवर करती है. J&K की 697 प्राकृतिक झीलों में से 315 झीलें (जिनका कुल जल क्षेत्र 1,537.07 हेक्टेयर था) पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं. जबकि 203 मौजूदा झीलें सिकुड़ गई हैं. जिससे झीलों के जल क्षेत्र में 1,314.19 हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई.

ईई एंड आरएसडी के रिकॉर्ड्स के विश्लेषण से पता चला कि (जिसमें 1967 को आधार वर्ष माना गया और कश्मीर डिवीज़न के लिए 2014 तथा जम्मू डिवीजन के लिए 2020 को संदर्भ वर्ष के तौर पर लिया गया) है. जिस के आधार पर कुल मिलाकर, 518 झीलें (जो J&K की कुल झीलों का 74 प्रतिशत हैं) या तो पूरी तरह से गायब हो चुकी थीं या फिर सिकुड़ गई थीं. गहन जांच के लिए चुनी गई 63 झीलों के सर्वे के दौरान, 11 झीलें पूरी तरह से गायब हो चुकी थीं और 30 झीलों का जल क्षेत्र कम हो गया था. इनमें से चार झीलों का जल क्षेत्र 50 प्रतिशत से भी ज्यादा कम हो गया था. जिससे उनके विलुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है.

वन क्षेत्रों में 402 झीलों के लिए कोई अधिसूचना नहीं

अक्टूबर 2022 में गूगल अर्थ प्रो पर 63 चुनी गई झीलों के GPS कोऑर्डिनेट्स देखने पर पता चला कि सात झीलें या तो अब दिखाई नहीं दे रही थीं या लगभग सूख चुकी थीं. इनमें राख-ए-अर्थ, सेथेरगुंड नुंबल, मरहामा, देवपुरसर, महतान, चंदरगर नुंबल और गलवाल तालाब शामिल हैं. आज इन झीलों का क्षेत्र खरपतवार, पेड़-पौधों और वनस्पति से ढका हुआ है और इनके बीच से सड़कें बना दी गई हैं. 2014 से 2020 के बीच 63 टेस्ट-चेक की गई झीलों के रिमोट सेंसिंग डेटा के विश्लेषण से पता चला कि उनमें 25 प्रतिशत की कमी आई है. जबकि झील क्षेत्रों के भीतर निर्मित क्षेत्र में 116 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और कृषि, बागवानी और वृक्षारोपण में 19 प्रतिशत का विस्तार हुआ है.

वन क्षेत्रों के बाहर स्थित 48 टेस्ट-चेक की गई झीलों में से 10 तो सरकारी विभागों ने भी आवासीय क्वार्टर, कार्यालय भवन, विश्वविद्यालय और स्कूल बनाए थे. उन 48 झीलों में से 39 में अतिक्रमण की खबरें मिलीं. जम्मू एंड कश्मीर में 697 झीलों में से सरकार के पास केवल छह झीलों के लिए संरक्षण और प्रबंधन कार्यक्रम थे. डल, वुलर, होकरसर, मानसबल, सुरिनसर और मानसर आदि. जम्मू एंड कश्मीर में एक भी झील को 'वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन नियमों' के तहत सीमांकित, चिह्नित या औपचारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया था. वन क्षेत्रों के भीतर आने वाली 295 झीलों में से केवल 14 को वन विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया था और वे अधिसूचनाएं 1945 और 1981 की थीं. वन क्षेत्रों के बाहर स्थित 402 झीलों के लिए कोई अधिसूचना ही नहीं थी.

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डल झील का घटकर कम हुआ जल क्षेत्र

रिपोर्ट में कहा गया है कि 63 टेस्ट-चेक की गई झीलों में से 50 में बिना किसी उपचार के सीवेज (गंदा पानी) जा रहा था और J&K प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने झीलों में प्रदूषण फैलाने वाले पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. रिपोर्ट में श्रीनगर का धड़कता दिल कहे जाने वाले डल झील की कहानी भी, जो देश के सबसे खूबसूरत राष्ट्रीय विरासत स्थलों में से एक है. दशकों से चल रहे संरक्षण प्रयासों के बावजूद काफी परेशान करने वाली है.

2007 से 2020 के बीच, डल झील का खुला जल क्षेत्र 15.405 वर्ग किमी से घटकर 12.907 वर्ग किमी रह गया. यह झील के कुल क्षेत्रफल में 10.15 प्रतिशत की कमी थी. वहीं, पानी पर तैरने वाली वनस्पति का क्षेत्र 5.262 से बढ़कर 6.796 वर्ग किमी हो गया और निर्माण वाला क्षेत्र 0.743 से बढ़कर 1.025 वर्ग किमी हो गया.

सितंबर 2005 में इस झील को 'राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम' (NLCP) के तहत शामिल किया गया था. इसके लिए 298.77 करोड़ रुपये की एक परियोजना मंजूर की गई थी, जिसे 2010 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था. इस तारीख को कई बार आगे बढ़ाया गया. मार्च 2022 तक भी यह परियोजना पूरी नहीं हो पाई थी.

सितंबर 2005 में परियोजना मंजूर हो जाने के बावजूद, दिसंबर 2022 तक यानी 17 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी एलसी एंड एमए द्वारा किसी 'परियोजना प्रबंधन सलाहकार' (Project Management Consultant) की नियुक्ति नहीं की गई थी. 45.01 करोड़ रुपये की लागत से पांच 'सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट' (STP) लगाए गए थे. रिपोर्ट में पाया गया कि ये प्लांट सीवेज का उपचार तय मानकों के अनुसार नहीं कर रहे थे. ऑडिट रिपोर्ट में उद्धृत एक शोध पत्र में यह पाया गया कि ये STP "न केवल ठीक से काम नहीं कर रहे थे, बल्कि झील में प्रदूषण की समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे.

झीलों और जल निकायों की सुरक्षा के लिए कोई समर्पित कानून नहीं

अगस्त 2013 में उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित, डल झील के निवासियों से अधिग्रहित की गई जमीन के लिए एक 'विजन डॉक्यूमेंट' (Vision Document) तैयार किया जाना था, लेकिन दिसंबर 2022 तक भी इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था. इसे तैयार करने के लिए IIT रुड़की को 1.26 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था. लेकिन इसके बदले कोई भी स्वीकृत परिणाम प्राप्त नहीं हुआ.

जम्मू और कश्मीर में झीलों और जल निकायों की सुरक्षा के लिए कोई समर्पित कानून नहीं है, फिर भी केवल छह झीलें ही सक्रिय संरक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत आती हैं, जिनमें डल झील और वुलर झील शामिल हैं. अक्टूबर 1989 में वन विभाग को औपचारिक रूप से सभी 697 झीलों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और अप्रैल 2000 में जम्मू एंड कश्मीर झील संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा झील संरक्षण के लिए एक समर्पित विकास और नियामक प्राधिकरण स्थापित करने हेतु एक मसौदा विधेयक तैयार किया गया था, लेकिन प्रस्तावित कानून को कभी मंजूरी नहीं मिली. व्यवहार में 402 झीलों का प्रशासनिक नियंत्रण जिला आयुक्तों के पास है और 1997 से 2012 के बीच छह झीलों को तीन अलग-अलग विकास प्राधिकरणों को हस्तांतरित कर दिया गया था.

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