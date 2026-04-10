हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशJammu & Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में झीलों पर संकट, 35 साल में 45% झीलें गायब, CAG रिपोर्ट में प्रदूषण जिम्मेदार

Jammu & Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में झीलों पर संकट, 35 साल में 45% झीलें गायब, CAG रिपोर्ट में प्रदूषण जिम्मेदार

Jammu News In Hindi: जम्मू-कश्मीर में 35 साल में 45% झीलें खत्म हो गई है. CAG रिपोर्ट में प्रदूषण, अतिक्रमण और खराब प्रबंधन को कारण बताया. डल झील भी गंभीर खतरे में है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 10 Apr 2026 02:24 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू और कश्मीर एक गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना कर रहा है. क्योंकि पिछले 35 वर्षों में 45% से अधिक प्राकृतिक झीलें खत्म हो चुकी हैं. यह संकट और भी गंभीर हो जाता है. क्योंकि बची हुई 54% झीलें प्रदूषण और अतिक्रमण के कारण खतरे में हैं. यह चौंका देने वाले आंकड़े जम्मू कश्मीर विधान सभा में बजट सत्र के दौरान लायी गई एक रिपोर्ट में सामने आए है.

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की जम्मू और कश्मीर पर एक रिपोर्ट के अनुसार जो 2017–18 से 2021–22 की अवधि को कवर करती है. J&K की 697 प्राकृतिक झीलों में से 315 झीलें (जिनका कुल जल क्षेत्र 1,537.07 हेक्टेयर था) पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं. जबकि 203 मौजूदा झीलें सिकुड़ गई हैं. जिससे झीलों के जल क्षेत्र में 1,314.19 हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई.

ईई एंड आरएसडी के रिकॉर्ड्स के विश्लेषण से पता चला कि (जिसमें 1967 को आधार वर्ष माना गया और कश्मीर डिवीज़न के लिए 2014 तथा जम्मू डिवीजन के लिए 2020 को संदर्भ वर्ष के तौर पर लिया गया) है. जिस के आधार पर कुल मिलाकर, 518 झीलें (जो J&K की कुल झीलों का 74 प्रतिशत हैं) या तो पूरी तरह से गायब हो चुकी थीं या फिर सिकुड़ गई थीं. गहन जांच के लिए चुनी गई 63 झीलों के सर्वे के दौरान, 11 झीलें पूरी तरह से गायब हो चुकी थीं और 30 झीलों का जल क्षेत्र कम हो गया था. इनमें से चार झीलों का जल क्षेत्र 50 प्रतिशत से भी ज्यादा कम हो गया था. जिससे उनके विलुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है.

वन क्षेत्रों में 402 झीलों के लिए कोई अधिसूचना नहीं 

अक्टूबर 2022 में गूगल अर्थ प्रो पर 63 चुनी गई झीलों के GPS कोऑर्डिनेट्स देखने पर पता चला कि सात झीलें या तो अब दिखाई नहीं दे रही थीं या लगभग सूख चुकी थीं. इनमें राख-ए-अर्थ, सेथेरगुंड नुंबल, मरहामा, देवपुरसर, महतान, चंदरगर नुंबल और गलवाल तालाब शामिल हैं. आज इन झीलों का क्षेत्र खरपतवार, पेड़-पौधों और वनस्पति से ढका हुआ है और इनके बीच से सड़कें बना दी गई हैं. 2014 से 2020 के बीच 63 टेस्ट-चेक की गई झीलों के रिमोट सेंसिंग डेटा के विश्लेषण से पता चला कि उनमें 25 प्रतिशत की कमी आई है. जबकि झील क्षेत्रों के भीतर निर्मित क्षेत्र में 116 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और कृषि, बागवानी और वृक्षारोपण में 19 प्रतिशत का विस्तार हुआ है.

वन क्षेत्रों के बाहर स्थित 48 टेस्ट-चेक की गई झीलों में से 10 तो सरकारी विभागों ने भी आवासीय क्वार्टर, कार्यालय भवन, विश्वविद्यालय और स्कूल बनाए थे. उन 48 झीलों में से 39 में अतिक्रमण की खबरें मिलीं. जम्मू एंड कश्मीर में 697 झीलों में से सरकार के पास केवल छह झीलों के लिए संरक्षण और प्रबंधन कार्यक्रम थे. डल, वुलर, होकरसर, मानसबल, सुरिनसर और मानसर आदि. जम्मू एंड कश्मीर में एक भी झील को 'वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन नियमों' के तहत सीमांकित, चिह्नित या औपचारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया था. वन क्षेत्रों के भीतर आने वाली 295 झीलों में से केवल 14 को वन विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया था और वे अधिसूचनाएं 1945 और 1981 की थीं. वन क्षेत्रों के बाहर स्थित 402 झीलों के लिए कोई अधिसूचना ही नहीं थी.

ये भी पढ़िए- 'हिमाचल में कोई आर्थिक संकट नहीं, 5 गुटों में बंटी BJP लड़ रही अस्तित्व की लड़ाई', बोले CM सुक्खू

डल झील का घटकर कम हुआ जल क्षेत्र

रिपोर्ट में कहा गया है कि 63 टेस्ट-चेक की गई झीलों में से 50 में बिना किसी उपचार के सीवेज (गंदा पानी) जा रहा था और J&K प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने झीलों में प्रदूषण फैलाने वाले पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. रिपोर्ट में श्रीनगर का धड़कता दिल कहे जाने वाले डल झील की कहानी भी, जो देश के सबसे खूबसूरत राष्ट्रीय विरासत स्थलों में से एक है. दशकों से चल रहे संरक्षण प्रयासों के बावजूद काफी परेशान करने वाली है.

2007 से 2020 के बीच, डल झील का खुला जल क्षेत्र 15.405 वर्ग किमी से घटकर 12.907 वर्ग किमी रह गया. यह झील के कुल क्षेत्रफल में 10.15 प्रतिशत की कमी थी. वहीं, पानी पर तैरने वाली वनस्पति का क्षेत्र 5.262 से बढ़कर 6.796 वर्ग किमी हो गया और निर्माण वाला क्षेत्र 0.743 से बढ़कर 1.025 वर्ग किमी हो गया.

सितंबर 2005 में इस झील को 'राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम' (NLCP) के तहत शामिल किया गया था. इसके लिए 298.77 करोड़ रुपये की एक परियोजना मंजूर की गई थी, जिसे 2010 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था. इस तारीख को कई बार आगे बढ़ाया गया. मार्च 2022 तक भी यह परियोजना पूरी नहीं हो पाई थी.

सितंबर 2005 में परियोजना मंजूर हो जाने के बावजूद, दिसंबर 2022 तक यानी 17 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी एलसी एंड एमए द्वारा किसी 'परियोजना प्रबंधन सलाहकार' (Project Management Consultant) की नियुक्ति नहीं की गई थी. 45.01 करोड़ रुपये की लागत से पांच 'सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट' (STP) लगाए गए थे. रिपोर्ट में पाया गया कि ये प्लांट सीवेज का उपचार तय मानकों के अनुसार नहीं कर रहे थे. ऑडिट रिपोर्ट में उद्धृत एक शोध पत्र में यह पाया गया कि ये STP "न केवल ठीक से काम नहीं कर रहे थे, बल्कि झील में प्रदूषण की समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे.

झीलों और जल निकायों की सुरक्षा के लिए कोई समर्पित कानून नहीं 

अगस्त 2013 में उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित, डल झील के निवासियों से अधिग्रहित की गई जमीन के लिए एक 'विजन डॉक्यूमेंट' (Vision Document) तैयार किया जाना था, लेकिन दिसंबर 2022 तक भी इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था. इसे तैयार करने के लिए IIT रुड़की को 1.26 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था. लेकिन इसके बदले कोई भी स्वीकृत परिणाम प्राप्त नहीं हुआ.

जम्मू और कश्मीर में झीलों और जल निकायों की सुरक्षा के लिए कोई समर्पित कानून नहीं है, फिर भी केवल छह झीलें ही सक्रिय संरक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत आती हैं, जिनमें डल झील और वुलर झील शामिल हैं. अक्टूबर 1989 में वन विभाग को औपचारिक रूप से सभी 697 झीलों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और अप्रैल 2000 में जम्मू एंड कश्मीर झील संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा झील संरक्षण के लिए एक समर्पित विकास और नियामक प्राधिकरण स्थापित करने हेतु एक मसौदा विधेयक तैयार किया गया था, लेकिन प्रस्तावित कानून को कभी मंजूरी नहीं मिली. व्यवहार में 402 झीलों का प्रशासनिक नियंत्रण जिला आयुक्तों के पास है और 1997 से 2012 के बीच छह झीलों को तीन अलग-अलग विकास प्राधिकरणों को हस्तांतरित कर दिया गया था.

ये भी पढ़िए- 'हिमाचल में कोई आर्थिक संकट नहीं, 5 गुटों में बंटी BJP लड़ रही अस्तित्व की लड़ाई', बोले CM सुक्खू

Published at : 10 Apr 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Dal Lake Kashmir News CAG REPORT JAMMU NEWS Lake Crisis
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
Jammu & Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में झीलों पर संकट, 35 साल में 45% झीलें गायब, CAG रिपोर्ट में प्रदूषण जिम्मेदार
जम्मू-कश्मीर में झीलों पर संकट, 35 साल में 45% झीलें गायब, CAG रिपोर्ट में प्रदूषण जिम्मेदार
हिमाचल प्रदेश
Shimla News: राज्यसभा चुनाव याचिका में हर्ष महाजन को बड़ी राहत, सिंघवी की अर्जी खारिज
शिमला: राज्यसभा चुनाव याचिका में हर्ष महाजन को बड़ी राहत, सिंघवी की अर्जी खारिज
हिमाचल प्रदेश
'बदले की भावना से नहीं बनाए जाते कानून', HC की सुक्खू सरकार फटकार, विधायकों की पेंशन बहाल करने को कहा
'बदले की भावना से नहीं बनाए जाते कानून', HC की सुक्खू सरकार फटकार, विधायकों की पेंशन बहाल करने को कहा
हिमाचल प्रदेश
Himachal News: हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का बड़ा आरोप, 'सुक्खू सरकार में पार्टी कार्यकर्ता नाखुश'
हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का बड़ा आरोप, 'सुक्खू सरकार में पार्टी कार्यकर्ता नाखुश'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सीजफायर पर इजरायल का U-Turn? | Iran US-Israel Ceasefire | Middle East War | Trump
Nitish Kumar के बाद Samrat Choudhary बनेंगे सीएम? | Bihar Politics | BJP | Tejashwi Yadav
Chitra Tripathi: 4 किरदार, 4 रुख… क्या फिर भड़केगी जंग? | Iran Vs US-Israel | Trump
Iran US-Israel Ceasefire: ईरान vs इजरायल...सीजफायर को Netanyahu तोड़ने पर क्यों तुले? | Trump
Sandeep Chaudhary : SIR में हेरा-फेरी...TMC के साथ खेला? | Derek O'Brien |TMC Vs ECI | BJP | Bengal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran War LIVE: अमेरिका-ईरान के बीच कब तक चलेगा सीजफायर? ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बता दिया
LIVE: अमेरिका-ईरान के बीच कब तक चलेगा सीजफायर? ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बता दिया
बिहार
Bihar CM Nitish Kumar: नीतीश कुमार ने ली राज्यसभा की शपथ, अब बिहार के CM पद से देंगे इस्तीफा?
नीतीश कुमार ने ली राज्यसभा की शपथ, अब बिहार के CM पद से देंगे इस्तीफा?
इंडिया
इस्लामाबाद में इधर जंग रोकने पर बड़ी बैठक, उधर भारत और अमेरिका के बीच हो गई बड़ी डील, जानें क्या है
इस्लामाबाद में इधर जंग रोकने पर बड़ी बैठक, उधर भारत और अमेरिका के बीच हो गई बड़ी डील, जानें क्या है
आईपीएल 2026
IPL 2026: KKR को हराकर LSG ने 'प्वाइंट टेबल' में लगाई छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?
IPL 2026: KKR को हराकर LSG ने 'प्वाइंट टेबल' में लगाई छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?
टेलीविजन
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
बिहार
Explained: सरप्राइज नेता चुनकर खेला करेगी BJP! बिहार CM की रेस में सम्राट, मंगल पांडे समेत 5 बड़े नामों का क्या होगा?
सरप्राइज नेता चुनकर खेला करेगी BJP! बिहार CM की रेस में 5 बड़े नामों का क्या होगा?
हेल्थ
Fatty Liver Disease: क्या बिना शराब पिए डैमेज हो सकता है लिवर, जानें आपकी रोजाना की कौन-सी गलतियां पड़ रहीं भारी?
क्या बिना शराब पिए डैमेज हो सकता है लिवर, जानें आपकी रोजाना की कौन-सी गलतियां पड़ रहीं भारी?
ऑटो
दमदार लुक और नए फीचर्स के साथ जल्द आ रही Mahindra Scorpio N 2026, जानें कब तक होगी लॉन्च?
दमदार लुक और नए फीचर्स के साथ जल्द आ रही Mahindra Scorpio N 2026, जानें कब तक होगी लॉन्च?
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
Embed widget