धर्मशाला: छात्रा की मौत का मामला गरमाया, जयराम ठाकुर ने सरकार से की निष्पक्ष जांच की मांग

धर्मशाला की छात्रा पल्लवी की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांगड़ा की बिटिया पल्लवी की मौत बहुत दुखद और पीड़ादायक है. इस मामले में पुलिस और प्रशासन की तरफ से बार-बार लापरवाही के आरोप लग रहे हैं. यह आरोप व्यवस्था परिवर्तन का दावा करने वाली सुक्खू सरकार की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं. इस मामले में मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए.

उन्होंने कहा कि यह मामला एक बेटी के न्याय से जुड़ा हुआ है. इसलिए इस मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. जिससे सारे तथ्य सामने आ सकें और पल्लवी को न्याय मिल सके. उन्होंने पल्लवी के निधन पर शोक प्रकट करते हुए परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की.

जयराम ठाकुर ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर खड़े किए सवाल

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था स्वयं बेहद गंभीर स्थिति में है. उच्च न्यायालय की टिप्पणी कि सरकार आउटसोर्स कर्मियों के भरोसे व्यवस्था को छोड़ कर प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रही है. अपने आप में हालात की गंभीरता बताने के लिए काफी है. प्रदेश सरकार के मुखिया आये दिन स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार को लेकर झूठ बोलते हैं लेकिन हकीकत ये है कि इलाज के अभाव में लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है.

उन्होंने कहा कि इसी हफ्ते रामपुर के कुहल पंचायत में एक महिला की दुखद मृत्यु हुई क्योंकि वो खेत में काम करते हुए खाई में गिर गई थी. हैरानी की बात यह है कि कि जब उन्हें परिजन पीएचसी देवठी ले गए तो वहां पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था.

इसी तरह पीएचसी तकलेच में भी डॉक्टर नहीं था कि प्राथमिक उपचार हो सके. लोगों के जीवन से जुड़े मुद्दों को इतने में हल्के में लेना बहुत शर्मनाक बात है, लेकिन ये सरकार लोगों की जान से खेलने से बाज नहीं आ रही है. आये दिन सरकार की नाकामी और स्वास्थ्य व्यवस्था के क्रिटिकल होने की कीमत प्रदेश के लोग चुका रहे हैं.

जयराम ठाकुर ने मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां

जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत ने जापान को पछाड़ते हुए दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल किया है. यह सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई दूरदर्शी, सुधारोन्मुख और विकासशील आर्थिक नीतियों का सशक्त प्रमाण है.

जयराम ठाकुर ने बताया कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, जीएसटी जैसे संरचनात्मक सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है. सरकार ने वैश्विक निवेशकों का भरोसा लगातार मजबूत किया है.

भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है- जयराम ठाकुर

जयराम ठाकुर ने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत घरेलू मांग, युवा आबादी, तकनीकी नवाचार और बुनियादी ढांचे में रिकॉर्ड निवेश के कारण तेजी से आगे बढ़ रही है. बैंकिंग सुधार, एमएसएमई को समर्थन, राजकोषीय अनुशासन और समावेशी विकास पर जोर ने देश को इस मुकाम तक पहुंचाया है.

अब जल्दी से जल्दी पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना फिर शीर्ष तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना, प्रधानमंत्री का लक्ष्य है जिसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हासिल किया जाएगा. उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सभी देशवासियों को बधाई और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया.