हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेश'हिमाचल में हर वर्ग नीतियों से त्रस्त', सुक्खू सरकार पर जयराम ठाकुर ने बोला हमला

'हिमाचल में हर वर्ग नीतियों से त्रस्त', सुक्खू सरकार पर जयराम ठाकुर ने बोला हमला

Himachal Politics: जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को 'व्यवस्था का पतन' बताया. उन्होंने आर्थिक कुप्रबंधन, बढ़ते कर्ज, और कानून व्यवस्था की विफलता पर सरकार को घेरा.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 11 Jan 2026 07:22 PM (IST)
हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज ऊना प्रवास के दौरान प्रदेश की सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली को 'व्यवस्था परिवर्तन' के बजाय 'व्यवस्था का पतन' करार दिया. जयराम ठाकुर ने कहा कि आज प्रदेश का हर वर्ग-चाहे वह युवा हो, कर्मचारी हो या आम नागरिक-सरकार की नीतियों से त्रस्त है.

प्रेस वार्ता की शुरुआत में जयराम ठाकुर ने मानवीय संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ऊना के दौलतपुर में हुए सड़क हादसे (जिसमें एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हुई) और सिरमौर के हरिपुर धार में हुए बस हादसे पर गहरा दुख प्रकट किया. उन्होंने सरकार से मांग की कि प्रभावित परिवारों को तत्काल पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाए.

आर्थिक कुप्रबंधन और कर्ज का बोझ

नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि हिमाचल अपने इतिहास के सबसे कठिन वित्तीय दौर से गुजर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास के नाम पर नहीं, बल्कि अपनी सुख-सुविधाओं और फिजूलखर्ची के लिए भारी कर्ज ले रही है. प्रदेश की कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और जघन्य अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है. मुख्यमंत्री का शासन-प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है. युवाओं और कर्मचारियों के साथ वादाखिलाफी

ठाकुर ने सरकार को चुनावी वादों की याद दिलाते हुए कहा कि 5 लाख नौकरियों का वादा करने वाली कांग्रेस आज युवाओं को भूल चुकी है. भर्ती प्रक्रियाएं ठप हैं और शिक्षित युवा सड़कों पर उतरने को मजबूर है. उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास में पहली बार कर्मचारियों को अपने डीए (DA) और एरियर के लिए अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं.

लोकतंत्र से खिलवाड़: पंचायत चुनावों पर घेरा

पंचायती राज प्रकोष्ठ की बैठक को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने सरकार पर 'आपदा' की आड़ में लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "यह सरकार की दोहरी नीति है कि एक तरफ आपदा का बहाना बनाकर पंचायत चुनाव टाले जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार के तीन साल का जश्न मनाया जा रहा है और मेलों का आयोजन हो रहा है." उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में सरकार को लगाई गई फटकार का स्वागत किया और जल्द चुनाव कराने की मांग की.

नशा और प्रतिशोध की राजनीति

नेता प्रतिपक्ष ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ते 'चिट्टे' के कारोबार पर चिंता जताई और आरोप लगाया कि पुलिस तंत्र मूकदर्शक बना हुआ है. उन्होंने भाजपा सरकार के समय जनहित में खोले गए संस्थानों को बंद करने को "प्रतिशोध की राजनीति" का निकृष्ट उदाहरण बताया.

भव्य स्वागत और जन-आंदोलन की चेतावनी

ऊना पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री का विधायक सतपाल सिंह सत्ती और अन्य वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया. ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे केंद्र की योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाएँ. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जनविरोधी निर्णय वापस नहीं लिए, तो भाजपा पूरे प्रदेश में एक निर्णायक जन-आंदोलन शुरू करेगी.

उपस्थिति

इस अवसर पर विधायक सतपाल सिंह सत्ती, पूर्व विधायक बलबीर सिंह, दविंदर भुट्टो, रामकुमार, चैतन्य शर्मा, राजेश ठाकुर और जिला अध्यक्ष श्याम मिन्हास सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे.

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Published at : 11 Jan 2026 07:22 PM (IST)
Jai Ram Thakur Himachal Politics HIMACHAL NEWS SUKHVINDER SINGH SUKHU
