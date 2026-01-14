अर्की अग्निकांड: जयराम ठाकुर ने पीड़ितों से की मुलाकात, सुक्खू सरकार को बताया 'असंवेदनशील'
Himachal Politics: अर्की अग्निकांड स्थल पर जयराम ठाकुर ने पीड़ितों से मिलकर कांग्रेस सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि समय पर संसाधन उपलब्ध न होने से जनहानि हुई.
हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बुधवार (14 जनवरी) को अर्की में हुए भीषण अग्निकांड स्थल का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने अग्नि पीड़ितों का दर्द साझा किया और राहत कार्य में वीरता दिखाने वाले स्थानीय युवाओं को सम्मानित किया. जयराम ठाकुर ने इस हादसे को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कड़ा प्रहार किया.
जयराम ठाकुर ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद कहा कि 9 लोगों का घर के भीतर जिंदा जल जाना मानवता को झकझोर देने वाला मंजर है. उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अग्निकांड के समय फायर टेंडर कम क्यों पड़ गए? उन्होंने आरोप लगाया कि यदि समय पर संसाधन उपलब्ध होते, तो इतनी बड़ी जनहानि को टाला जा सकता था.
सांसद सुरेश कश्यप की मौजूदगी में जयराम ठाकुर ने उन साहसी युवाओं को सम्मानित किया, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर आग की लपटों के बीच से लोगों को निकाला. उन्होंने कहा कि इन युवाओं की तत्परता ने कई जिंदगियां बचाईं, जो सराहनीय है.
सुक्खू सरकार पर तीखा हमला
जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू के रवैये को 'असंवेदनशील' करार देते हुए कहा, "भले ही मरने वाले दूसरे राज्यों के मजदूर थे, लेकिन वे इंसान थे. सरकार की उनके प्रति उदासीनता निंदनीय है." उन्होंने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के विभाग में उठ रहे घोटालों के आरोपों पर भी उनकी चुप्पी पर सवाल खड़े किए.
कांग्रेस के आंतरिक घमासान पर तंज
नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार की वर्तमान स्थिति को 'हास्यास्पद' बताया. उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, मंत्री एक-दूसरे के खिलाफ तलवारें ताने खड़े हैं. सरकार और संगठन का तालमेल पूरी तरह खत्म हो चुका है और मुख्यमंत्री अपने मित्रों के साथ बैठकर इस तमाशे का आनंद ले रहे हैं. जब सरकार आपसी लड़ाई में व्यस्त रहेगी, तो विकास कार्य ठप होंगे और सुरक्षा व्यवस्था 'भगवान भरोसे' ही रहेगी.
सुरक्षा मानकों पर जोर
जयराम ठाकुर ने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को कड़े सुरक्षा मानक तय करने होंगे. इस दौरे के दौरान उनके साथ भाजपा सांसद सुरेश कश्यप, सोलन भाजपा अध्यक्ष रतन पाल सिंह और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे.
