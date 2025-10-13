'प्रियंका गांधी की गारंटी झूठी, हिमाचल को...', जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर हमला

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस आला कमान को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने कहा कि जिस आत्मविश्वास और दम के साथ प्रियंका गांधी समेत सभी नेताओं ने हिमाचल में विधानसभा चुनाव के दौरान झूठी गारंटियां देकर हिमाचल में लोगों के वोटों पर डाका डाला था. आज 3 साल बीतने के बाद भी उनका कोई नाम लेवा नहीं है.

उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी खुद हिमाचल प्रदेश आईं और रिज मैदान पर सरकारी कार्यक्रम के नाम पर राजनीतिक बयानबाजी की लेकिन एक बार भी अपनी ही दी हुई वारंटियों के बारे में सरकार से एक प्रश्न नहीं पूछा. प्रदेश के लोग इंतजार कर रहे थे जिन लोगों ने 3 साल पहले गारंटियां दी थी, आज वह उनके हिसाब भी देंगे. लेकिन सभी नेता सिर्फ इधर-उधर की बात करके चले गए. हां सरकारी मंच को राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

'आभार जताने के बजाय छींटाकशी की गई'

जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावितों के लिए जो कुछ भी हुआ है. वह केंद्र सरकार की मदद से ही संभव हुआ है. इसके बाद भी केंद्र सरकार की मदद के लिए उनका आभार जताने के बजाय उन पर ही छींटाकशी की गई. एडीबी द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा, सभी एक्सटर्नल फंडेड प्रोजेक्ट्स द्वारा प्रदेश में लगभग हजारों करोड़ रुपये के जो काम चले हुए हैं, वह क्या केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है? क्या उनका 90% हिस्सा केंद्र सरकार नहीं वहन करेगी?

जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 5500 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक सहायता हिमाचल प्रदेश को आपदा के नाम पर दी गई है. प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ का अतिरिक्त पैकेज अलग से घोषित किया है. जो सरकार 5500 करोड़ रुपये केंद्र से लेकर आपदा प्रभावितों को 300 करोड रुपये भी नहीं दे पाई है वह किस मुंह और नैतिकता से केंद्र सरकार से प्रश्न कर रही है. सरकार के लोग चाहते हैं कि पैसा उनकी जेब में आए तो उनकी जेब में केंद्र से पैसा नहीं आएगा.

उन्होंने कहा कि केंद्र से जो भी पैसा आता है वह आपदा प्रभावितों के लिए प्रदेश के भले के लिए आता है. जिसे परियोजनाओं पर ही खर्च करना होता है. बीते कल ही हिमाचल प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के लिए 1361 प्रधानमंत्री आवास के लिए 34 करोड़ों रूपए और एकीकृत बागवानी मिशन के लिए 25 करोड़ केंद्र द्वारा स्वीकृत हुए हैं. आए दिन हिमाचल प्रदेश को किसी न किसी प्रकार की केंद्रीय सहायता मिलती रहती है. इसके बाद भी मुख्यमंत्री और मंत्री सामान्य शिष्टाचार के नाते आभार व्यक्त करने के बजाय गला फाड़ फाड़ कर केंद्र को कोसते हैं.

जयराम ठाकुर ने कहा कि रिज मैदान पर सरकारी कार्यक्रम के नाम पर राजनीतिक कार्यक्रम किए गए. रिज मैदान की अपनी एक गरिमा है और वहां पर प्रधान मंत्री के अलावा किसी को भी राजनैतिक रैली करने की इजाजत नहीं है. अगर यह सरकारी कार्यक्रम था तो इस मंच पर सरकार की उपलब्धियों का जिक्र होना था. सरकार की योजनाओं की बात होनी थी. लेकिन मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के आला कमाने भी इस मंच का उपयोग झूठ बोलने के लिए किया. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार में मुख्यमंत्री हमेशा बड़े मंचों और महत्वपूर्ण अवसरों को तुच्छ राजनीति की भेंट चढ़ा देते हैं.

' कांग्रेस के आला नेता नहीं किया आपदा राहत की समीक्षा '

जयराम ठाकुर ने प्रियंका गांधी पर तंज करते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने विधानसभा चुनाव के समय हिमाचल प्रदेश के लोगों की राय जानने के लिए अपने गुप्तचरों को गली-गली लगाया था और चाय की दुकान से बड़ी सारी सूचनाएं एकत्र की थी उसी तरह इस बार भी उन्हें अपने गुप्तचरों को लगा कर इस सरकार का हाल चाल, भ्रष्टाचार में डूब रही व्यवस्था, कार्यवाहकों के भरोसे सरकार, मित्र मंडली की मौज की जानकारी लेंगी तो उनकी आंखें खुल जाएगी. मुख्यमंत्री के संरक्षण में व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर किस तरह से व्यवस्था का पतन हो रहा है और 3 साल में हिमाचल किस तरह 30 साल पीछे चला गया, का अंदाजा उन्हें हो जाएगा. और अगले चुनाव में कांग्रेस की होने वाली दुर्गति की जानकारी मिल जाएगी.

बीजेपी नेता ने कहा कि प्रदेश आपदा के दौर से गुजर रहा है. ऐसे में कांग्रेस के आला नेताओं को प्रभावित क्षेत्रों में जाकर आपदा प्रभावितों से मिलना चाहिए था. हिमाचल सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करनी चाहिए थी. प्रधानमंत्री यदि आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं प्रभावितों से मिल सकते हैं 1500 करोड़ की राहत दे सकते हैं तो कांग्रेस आला कमान को प्रभावितों से मिलने में क्या समस्या है?

'प्रियंका गांधी के घर बनाने पर हिमाचल को क्या हुआ फायदा?'

जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा है कि प्रियंका गांधी द्वारा हिमाचल में घर बनाना उनका बहुत बड़ा कदम है. इससे हिमाचल प्रदेश को बहुत फायदा हुआ है. मुख्यमंत्री यदि सोशल मीडिया देखेंगे तो पता चलेगा कि पूरे प्रदेश के लोग उनके दावे से हैरान है. हम भी बहुत सोचने विचारने के बाद भी समझ नहीं पाए कि आखिर प्रियंका गांधी के हिमाचल में घर बना लेने से प्रदेश को क्या फायदा हुआ है? प्रदेश के लोगों को उन्हें यह बात बतानी चाहिए?