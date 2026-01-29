हिमाचल प्रदेश: जयराम ठाकुर ने की नितिन नवीन से मुलाकात, पीएम मोदी के विजन को सराहा

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गुरुवार (29 जनवरी) को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से उनके कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की. इस उच्च स्तरीय मुलाकात में हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राजनैतिक परिदृश्य, आगामी संगठनात्मक गतिविधियों और राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मसलों पर विस्तृत चर्चा हुई. बैठक के उपरांत जयराम ठाकुर ने संसद में पेश 'केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26' की जमकर सराहना की.

जयराम ठाकुर ने आर्थिक सर्वेक्षण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व और 'विकसित भारत 2047' के संकल्प को सिद्ध करने वाला एक ऐतिहासिक दस्तावेज करार दिया. उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है, तब भी भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी धाक जमा रहा है. इसका पूरा श्रेय मोदी सरकार की दूरगामी सोच, कड़े आर्थिक सुधारों और 'सबका साथ, सबका विकास' के मूल मंत्र को जाता है.

'हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों को मिलेगा लाभ'

पूर्व मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से रेखांकित किया कि सर्वेक्षण में दर्शाई गई जीडीपी वृद्धि दर और राजकोषीय स्थिरता यह स्पष्ट करती है कि पिछले एक दशक में तैयार किया गया नीतिगत ढांचा अब आत्मनिर्भरता के फल दे रहा है. उन्होंने कहा, "पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) में की गई रिकॉर्ड वृद्धि ने न केवल देश के बुनियादी ढांचे का कायाकल्प किया है, बल्कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में कनेक्टिविटी और पर्यटन के नए युग की शुरुआत की है." इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अपार अवसर पैदा हो रहे हैं.

'वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत'

जयराम ठाकुर ने डिजिटल इंडिया, पीएलआई स्कीम और एमएसएमई (MSME) क्षेत्र को मिलने वाले प्रोत्साहन को प्रधानमंत्री के उस विजन का हिस्सा बताया जो भारत को आगामी दो दशकों में वैश्विक महाशक्ति बनाने की दिशा में केंद्रित है. उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती और महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण की सराहना करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने गरीब कल्याण और मध्यम वर्ग के हितों को सर्वोपरि रखकर एक अद्भुत आर्थिक संतुलन पेश किया है.

हिमाचल की अग्रणी भूमिका का संकल्प

अंत में जयराम ठाकुर ने विश्वास जताया कि यह आर्थिक सर्वेक्षण न केवल भविष्य के बजट का ठोस आधार है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास का प्रतिबिंब भी है. उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में हिमाचल प्रदेश अपनी जल-विद्युत क्षमता, जैविक खेती और पर्यटन के माध्यम से अग्रणी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है.