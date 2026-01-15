सुजानपुर सेना दिवस: जयराम ठाकुर ने वीरों को किया नमन, 'हिमाचल के रग-रग में है देशभक्ति'

देवभूमि हिमाचल के वीरों के शौर्य और बलिदान को समर्पित 'सेना दिवस' के भव्य कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिरकत की. सुजानपुर में सर्वकल्याणकारी संस्था द्वारा आयोजित इस समारोह में जयराम ठाकुर ने एक ओजस्वी और भावुक संबोधन देते हुए कहा कि वीरभूमि के युवाओं की रग-रग में देशभक्ति बसी है.

अपने संबोधन में जयराम ठाकुर ने कहा कि यह आयोजन केवल औपचारिक रस्म अदायगी नहीं है. उन्होंने जोर देकर कहा, "आज के दिन भाषणों से कहीं अधिक उन भावों का महत्व है जो हम अपने सैनिकों के प्रति हृदय में रखते हैं." उन्होंने भारतीय सेना के प्रति उमड़ी श्रद्धा को ही इस समारोह की असली शोभा बताया.

सीमाओं की रक्षा में हिमाचल का बड़ा योगदान

हिमाचल प्रदेश के गौरवशाली सैन्य इतिहास को याद करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 'देश को पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा के रूप में हिमाचल ने ही दिया. कारगिल के युद्ध से लेकर आज तक यहां का हर गांव और हर घर देशभक्ति की मिसाल पेश करता है. उन्होंने गर्व से कहा कि भले ही हिमाचल क्षेत्रफल में छोटा हो, लेकिन सीमाओं की रक्षा के लिए बलिदान देने में यह राज्य सबसे आगे है.

आयोजकों की सराहना और विरोधियों पर प्रहार

जयराम ठाकुर ने पिछले 25 वर्षों से इस आयोजन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए पूर्व विधायक राजेन्द्र राणा और अभिषेक राणा की सराहना की. हालांकि, उन्होंने उन लोगों पर तीखा प्रहार भी किया जिन्होंने इस पुनीत कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि सेना के प्रति 'दिखावे का आदर' करने वाले लोग समाज के लिए घातक हैं.

गरिमामयी उपस्थिति

समारोह में राजस्थान के मेवाड़ से पधारे महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई. जयराम ठाकुर ने शहीद परिवारों और पूर्व सैनिकों के प्रति अपनी कटिबद्धता दोहराते हुए कहा कि वे सैनिकों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहेंगे.