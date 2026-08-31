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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशशिमला में BJP की अहम बैठक, विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा

शिमला में BJP की अहम बैठक, विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा

हिमाचल विधानसभा सत्र से पहले शिमला में बीजेपी ने सुक्खू सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है. नेता विपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई विधायक दल की अहम बैठक में खास रणनीति बनाई गई.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 31 Aug 2026 10:41 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक शिमला में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा विशेष रूप से पहुंचे. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल एवं संगठन महामंत्री सिद्धार्थन भी बैठक में विशेष रूप से उपस्थित रहे. बैठक में बीजेपी के सभी विधायकों ने भाग लिया.

बैठक में आगामी विधानसभा सत्र को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया. प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने विधानसभा सत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर विधायक दल के साथ विस्तृत चर्चा की और सदन में पार्टी की भूमिका, संगठन तथा विधायक दल के बीच बेहतर समन्वय और जनहित से जुड़े विषयों को प्रभावी ढंग से उठाने पर विचार साझा किए.

सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का किया आह्वान

श्रीकांत शर्मा ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मंच है और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह प्रदेश की जनता से जुड़े प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय को पूरी मजबूती और तथ्यों के साथ सदन में रखे. उन्होंने विधायकों से अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने और सदन की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया.

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पार्टी की रणनीति को लेकर भी हुआ मंथन

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति को लेकर भी व्यापक मंथन हुआ. विभिन्न विधायकों ने अपने क्षेत्रों से जुड़े विषयों और प्रदेश स्तर के महत्वपूर्ण मुद्दों को बैठक में रखा. इन विषयों को सदन में प्रभावी तरीके से उठाने को लेकर आपसी विचार-विमर्श किया गया.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने संगठन और विधायक दल के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया. बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि संगठन के माध्यम से प्रदेशभर से सामने आने वाले जनहित के विषयों और जनता की समस्याओं को विधायक दल के माध्यम से विधानसभा में मजबूती से आवाज दी जाए.

संगठनात्मक विषयों पर भी हुई विस्तार से चर्चा

संगठन महामंत्री सिद्धार्थन की उपस्थिति में कई संगठनात्मक विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई. पार्टी के आगामी कार्यक्रमों, संगठनात्मक गतिविधियों तथा विधायक दल और संगठन के बीच निरंतर संवाद बनाए रखने को लेकर विचार-विमर्श किया गया.

बैठक में बीजेपी विधायक दल ने विधानसभा सत्र के लिए विस्तृत रणनीति पर मंथन करते हुए यह संकल्प दोहराया कि प्रदेश की जनता से जुड़े विषयों को सदन के भीतर पूरी गंभीरता और प्रभावी तरीके से उठाया जाएगा तथा एक सजग और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई जाएगी.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 31 Aug 2026 10:39 PM (IST)
Tags :
Jairam Thakur
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