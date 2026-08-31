शिमला में BJP की अहम बैठक, विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा

भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक शिमला में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा विशेष रूप से पहुंचे. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल एवं संगठन महामंत्री सिद्धार्थन भी बैठक में विशेष रूप से उपस्थित रहे. बैठक में बीजेपी के सभी विधायकों ने भाग लिया.

बैठक में आगामी विधानसभा सत्र को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया. प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने विधानसभा सत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर विधायक दल के साथ विस्तृत चर्चा की और सदन में पार्टी की भूमिका, संगठन तथा विधायक दल के बीच बेहतर समन्वय और जनहित से जुड़े विषयों को प्रभावी ढंग से उठाने पर विचार साझा किए.

भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज शिमला में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।



बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्री श्रीकांत शर्मा जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल जी और प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सिद्धार्थन जी… pic.twitter.com/HtIY9nsXMq — BJP Himachal Pradesh (@BJP4Himachal) August 31, 2026

सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का किया आह्वान

श्रीकांत शर्मा ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मंच है और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह प्रदेश की जनता से जुड़े प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय को पूरी मजबूती और तथ्यों के साथ सदन में रखे. उन्होंने विधायकों से अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने और सदन की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया.

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पार्टी की रणनीति को लेकर भी हुआ मंथन

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति को लेकर भी व्यापक मंथन हुआ. विभिन्न विधायकों ने अपने क्षेत्रों से जुड़े विषयों और प्रदेश स्तर के महत्वपूर्ण मुद्दों को बैठक में रखा. इन विषयों को सदन में प्रभावी तरीके से उठाने को लेकर आपसी विचार-विमर्श किया गया.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने संगठन और विधायक दल के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया. बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि संगठन के माध्यम से प्रदेशभर से सामने आने वाले जनहित के विषयों और जनता की समस्याओं को विधायक दल के माध्यम से विधानसभा में मजबूती से आवाज दी जाए.

संगठनात्मक विषयों पर भी हुई विस्तार से चर्चा

संगठन महामंत्री सिद्धार्थन की उपस्थिति में कई संगठनात्मक विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई. पार्टी के आगामी कार्यक्रमों, संगठनात्मक गतिविधियों तथा विधायक दल और संगठन के बीच निरंतर संवाद बनाए रखने को लेकर विचार-विमर्श किया गया.

बैठक में बीजेपी विधायक दल ने विधानसभा सत्र के लिए विस्तृत रणनीति पर मंथन करते हुए यह संकल्प दोहराया कि प्रदेश की जनता से जुड़े विषयों को सदन के भीतर पूरी गंभीरता और प्रभावी तरीके से उठाया जाएगा तथा एक सजग और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई जाएगी.

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