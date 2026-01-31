हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल: 3600 ग्राम पंचायतों में एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती, जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला

हिमाचल: 3600 ग्राम पंचायतों में एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती, जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला

Himachal Pradesh News: प्रदेश की 3600 ग्राम पंचायतों में एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती पर जयराम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि पहली बार पंचायती राज पूरी तरह से सरकारी नुमाइंदों के हवाले होगा.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 31 Jan 2026 10:45 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश में रविवार (1 फरवरी) से 3600 ग्राम पंचायतों में एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए जाएंगे. इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार पंचायती राज पूरी तरह से सरकारी नुमाइंदों के हवाले होगा. पंचायत प्रधान की मोहरें किसी काम की नहीं रह जाएंगी. उनके दस्तखतों के कोई मायने नहीं होंगे. 

उन्होंने आगे कहा कि इससे 30 हजार से ज्यादा चुने हुए जनप्रतिनिधि प्रभावहीन हो जाएंगे. प्रदेश की लाखों आबादी बिना किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि के सरकार द्वारा जबरन थोपे गए एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले कर दी जाएगी. 

सुक्खू सरकार पर जयराम ठाकुर ने बोला तीखा हमला

महात्मा गांधी के नाम को लेकर प्रदेश भर में घूम–घूम कर अनशन करने वाली सरकार और उसके मुखिया पंचायती राज और ग्राम स्वराज के उस सपने का गला घोट रहे हैं जिसे स्वयं महात्मा गांधी ने देखा था. यह इस प्रकार के न सिर्फ दोहरे मानदंडों को दर्शाता है बल्कि जनहित और जन सरोकारों से दूर होती सुक्खू सरकार की हकीकत भी देश के सामने रखता है.

उन्होंने कहा कि बीजेपी बीते 6 महीने से मुख्यमंत्री का यह रवैया देखकर कह रही है कि सरकार पंचायत चुनाव में देरी कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री और पूरी सरकार के लोग हमेशा ही चुनाव को समय पर करवाने का आश्वासन देते रहे. 

जयराम ठाकुर ने उठाया सवाल

जयराम ठाकुर ने कहा कि नतीजा आज प्रदेश के सामने है कि 31 जनवरी को ग्राम पंचायत तथा तमाम स्थानीय निकायों के कार्यकाल के पूरा होने के कारण उनमें सरकार द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जा रहा है. सवाल यह है कि मुख्यमंत्री और मंत्री जो पंचायत चुनाव समय पर करवाने का भरोसा प्रदेशवासियों को दे रहे थे वह किस मुंह से प्रदेश के लोगों को अब जवाब देंगे.

जयराम ठाकुर ने कहा कि हर बार की तरह यह झूठ भी बेनकाब होने में ज्यादा समय नहीं लगा. सरकार ने इसके लिए आपदा प्रबंधन कानून का सहारा लिया. लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उसे पंचायत चुनाव करवाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है लेकिन फिर भी सरकार अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रही है.

उच्च न्यायालय के आदेश का दिया हवाला

जयराम ठाकुर ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु 30 जनवरी की आखिरी तारीख निर्धारित की थी लेकिन समयावधि बीत जाने के बाद भी प्रदेश के सभी पंचायतों स्थानीय निकायों की मतदाता सूची अभी तक प्रकाशित नहीं की गई. 

कोर्ट के आदेशों के बाद सरकार की यह गंभीरता सच में हैरत में डालती है. इस तरह की मनमानी के पीछे मुख्यमंत्री की वह टिप्पणी भी है जो मुख्यमंत्री द्वारा पंचायत चुनाव करवाने के आदेश देने के बाद माननीय न्यायालय पर की थी. सरकार अपनी हठधर्मिता को छोड़कर अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करें तो बेहतर रहेगा. 

प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त- जयराम ठाकुर

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से पाताल में चली गई है. प्रदेश में आतंकी आकर थाने में बॉम्ब धमाका कर रहे हैं. लेकिन पुलिस अन्य कामों में व्यस्त है. आज बद्दी में एसपी आवास से पांच किलोमीटर दूर दिनदहाड़े गोलियां चली हैं. यह कोई पहली बार नहीं है. यह हर दिन का धंधा हो गया है.

उन्होंने आगे कहा कि कानून व्यवस्था, लोगों की सुरक्षा जैसी कोई चीज प्रदेश में रही ही नहीं. जिसका जब मन आए, जहां मन आए दिनदहाड़े गोलियां बरसाने से हिचक नहीं रहा है. इसका एकमात्र कारण है कि सरकार माफिया पर कार्रवाई करने और उसका फन कुचलने की बजाय उसे संरक्षण प्रदान कर रही है. 

'माफियाओं को लेकर सरकार से किया था आग्रह'

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमने शुरुआत में ही सरकार को आगाह किया था कि माफिया को संरक्षण देने से सरकार कलंकित ही होगी. माफिया को संरक्षण देना प्रदेश की संस्कृति नहीं थी. इसलिए सरकार ऐसे माफिया तत्वों को अपने हितों को साधने का साधन और अपना हथियार न बनाए. 

उन्होंने यह भी कहा कि आज पुलिस प्रशासन माफिया और अराजक तत्वों को संरक्षण देने में व्यस्त है. शराब माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, स्क्रैप माफिया, इंडस्ट्री माफिया, नशा माफिया न जाने कितने माफिया आज सरकार के संरक्षण में न सिर्फ पनप रहे हैं बल्कि फल-फूल रहे हैं.

और पढ़ें

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read
Published at : 31 Jan 2026 10:45 PM (IST)
Tags :
Jairam Thakur Shimla News SUKHVINDER SINGH SUKHU HImachal Pradesh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन ने दिखाई दुनिया के पहले छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की फोटो, अमेरिका के F-35 से कितना खतरनाक?
चीन ने दिखाई दुनिया के पहले छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की फोटो, US के F-35 से कितना खतरनाक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली: धीरेंद्र शास्त्री पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'इस्लाम धर्म के खिलाफ बयान...'
बरेली: धीरेंद्र शास्त्री पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'इस्लाम धर्म के खिलाफ बयान...'
क्रिकेट
पांचवें टी20 में भारत ने न्यूजीलैंड गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, बनाया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर; ईशान किशन का विस्फोटक शतक
पांचवें टी20 में भारत ने न्यूजीलैंड गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, बनाया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर; ईशान किशन का शतक
विश्व
'अमेरिका का अच्छा पार्टनर नहीं भारत', ट्रेड डील से पहले निक्की हेली के बेटे का एंटी इंडिया पोस्ट, छिड़ी बहस
'US का अच्छा पार्टनर नहीं भारत', ट्रेड डील से पहले निक्की हेली के बेटे का एंटी इंडिया पोस्ट
Advertisement

वीडियोज

Gold-Silver New Price Today: सोने के नए दामों ने लोगों के उड़ाए होश !, डूबा लोगों का पैसा...
Sandeep Chaudhary: बजट 2026 से आम आदमी के फायदे और नुक्सान | Seedha Sawal on Budget
ABP Report : सुनेत्रा पवार की शपथ के बाद सियासत हुई तेज! | Sharad Pawar | Maharashtra Deputy CM
Sunetra Pawar Oath Ceremony: अजित पवार की विरासत को आगे बढ़ाएंगी सुनेत्रा पवार | Chitra Tripathi
Khabar Gawah Hai: 'पावर' के वास्ते, पवार परिवार के अलग रास्ते! | Ajit Pawar | Sharad Pawar | NCP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन ने दिखाई दुनिया के पहले छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की फोटो, अमेरिका के F-35 से कितना खतरनाक?
चीन ने दिखाई दुनिया के पहले छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की फोटो, US के F-35 से कितना खतरनाक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली: धीरेंद्र शास्त्री पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'इस्लाम धर्म के खिलाफ बयान...'
बरेली: धीरेंद्र शास्त्री पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'इस्लाम धर्म के खिलाफ बयान...'
क्रिकेट
पांचवें टी20 में भारत ने न्यूजीलैंड गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, बनाया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर; ईशान किशन का विस्फोटक शतक
पांचवें टी20 में भारत ने न्यूजीलैंड गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, बनाया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर; ईशान किशन का शतक
विश्व
'अमेरिका का अच्छा पार्टनर नहीं भारत', ट्रेड डील से पहले निक्की हेली के बेटे का एंटी इंडिया पोस्ट, छिड़ी बहस
'US का अच्छा पार्टनर नहीं भारत', ट्रेड डील से पहले निक्की हेली के बेटे का एंटी इंडिया पोस्ट
मनोरंजन
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', दूसरे दिन कमाई हुई 10 करोड़
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', दूसरे दिन कमाई हुई 10 करोड़
शिक्षा
बेहद ही सख्ती के साथ होगी बिहार बोर्ड की परीक्षा, एक मिनट की देरी भी पड़ेगी भारी; पढ़ लें गाइडलाइन्स
बेहद ही सख्ती के साथ होगी बिहार बोर्ड की परीक्षा, एक मिनट की देरी भी पड़ेगी भारी; पढ़ लें गाइडलाइन्स
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान पहुंचा भारतीय शख्स, पहचान बताने पर जमकर हुई खातिरदारी, वीडियो देख तारीफ करने लगे यूजर्स
पाकिस्तान पहुंचा भारतीय शख्स, पहचान बताने पर जमकर हुई खातिरदारी, वीडियो देख तारीफ करने लगे यूजर्स
जनरल नॉलेज
Silver Price Crash: एक दिन में 100000 रुपये सस्ती हुई चांदी, इससे पहले कब-कब क्रैश हुआ सिल्वर मार्केट
एक दिन में 100000 रुपये सस्ती हुई चांदी, इससे पहले कब-कब क्रैश हुआ सिल्वर मार्केट
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget