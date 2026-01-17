मनाली और लाहौल विधानसभा संयुक्त मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि सत्ता का नशा कांग्रेसियों के सिर चढ़कर बोल रहा है और प्रदेश में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है.

उन्होंने कानूनगो और पटवारी पर हुए हालिया हमले की कड़ी निंदा करते हुए चेतावनी दी कि यदि सरकार ने दोषियों को संरक्षण दिया तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे, क्योंकि मंत्री और अधिकारी अपनी मस्ती में मस्त हैं जबकि आम जनता और सरकारी कर्मचारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना

जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का काम जनहित में निर्णय लेना होता है, लेकिन हिमाचल में स्थिति हास्यास्पद और चिंताजनक है. यहां सरकार इस बात की जांच में व्यस्त रहती है कि मुख्यमंत्री का समोसा किसने खाया या जंगली मुर्गा खाने की खबर किसने लीक की.

प्रदेश में हो रहे भीषण बस हादसों, शिमला और नालागढ़ में थानों के बाहर हुए धमाकों और सरकारी कर्मचारियों पर हो रहे माफियाओं के हमलों पर सरकार मौन साधे बैठी है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का ध्यान केवल अपने 'मित्रों' को कैबिनेट रैंक बांटने और परिवार के सदस्यों को नौकरी व पेंशन के लाभ पहुंचाने तक सीमित रह गया है. प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवा हर साल एक लाख सरकारी नौकरियों की उस गारंटी के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं जो कांग्रेस ने चुनाव से पहले दी थी.

रोजगार को लेकर उठाए सवाल

सरकार के तीन साल पूरे होने के बावजूद दस हजार युवाओं को भी रोजगार नहीं मिल पाया है, जिससे यह स्पष्ट है कि झूठी गारंटियों के सहारे जनता को ठगा गया है. जयराम ठाकुर ने हुंकार भरते हुए कहा कि भाजपा का विपक्ष के नाते यह दायित्व है कि वह जनहित के विरुद्ध होने वाले हर कार्य का विरोध करे और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही वर्तमान सरकार के हर गलत फैसले की बारीकी से समीक्षा की जाएगी.

लाहौल-स्पीति में परिचय बैठक में लिया हिस्सा

सम्मेलन के दौरान उन्होंने 'वीबी जी राम जी' और 'एसआईआर' जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और बाद में लाहौल-स्पीति भाजपा की परिचय बैठक में भी भाग लिया, जहां पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने उनका स्वागत किया.

इस पूरे कार्यक्रम में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कुल्लू के प्रभारी बिहारी लाल शर्मा, सह प्रभारी प्रियंता शर्मा, कुल्लू से पूर्व प्रत्याशी नरोत्तम ठाकुर, प्रवक्ता अखिलेश कपूर, जिलाध्यक्ष अमित सूद, भाजपा नेत्री धनेश्वरी ठाकुर सहित मनाली के दोनों मंडलों के अध्यक्ष, महामंत्री और विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.

लोगों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने आने वाले समय में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया. इससे पूर्व जयराम ठाकुर कामनाली पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया.