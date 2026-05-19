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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHimachal: पेट्रोल-डीजल की कीमतों का जिक्र कर मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, 'जनता को लूट रही सरकार'

Himachal: पेट्रोल-डीजल की कीमतों का जिक्र कर मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, 'जनता को लूट रही सरकार'

Himachal Politics: हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने केंद्र की मोदी सरकार और BJP पर पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर तीखा हमला बोला है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 19 May 2026 09:41 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला है. पांच दिनों के भीतर दूसरी बार ईंधन के दाम बढ़ाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि इससे आम जनता पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है.

शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए नेगी ने महंगाई से लेकर नगर निकाय चुनावों तक, हर मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया.

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सस्ते तेल का मुनाफा जनता को क्यों नहीं?- जगत सिंह नेगी

राजस्व मंत्री ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और युद्ध का हवाला देकर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को सही नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने कहा, "भारत, रूस और अन्य देशों से सस्ते दाम पर कच्चा तेल खरीद रहा है. इस तेल को रिफाइन करके दूसरे देशों को निर्यात (Export) किया जा रहा है, लेकिन देश के उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं दी जा रही." नेगी ने यह भी दावा किया कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों को अपेक्षाकृत कम कीमतों पर तेल उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि भारतीय उपभोक्ताओं को लगातार भारी टैक्स और सेस (Cess) के बोझ तले दबाया जा रहा है.

निकाय चुनावों पर BJP के दावे खोखले- नेगी

हाल ही में हुए नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों को लेकर बीजेपी द्वारा जीत के दावों पर भी जगत सिंह नेगी ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को चुनाव नतीजों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की आदत है.

अंतिम तस्वीर अभी बाकी है: नेगी ने स्पष्ट किया कि अभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए चुनाव होना बाकी है. इसके गठन के बाद ही साफ होगा कि किस दल के कितने अध्यक्ष बनते हैं.

निर्दलीयों का भी दबदबा: उन्होंने बताया कि चुनाव में कांग्रेस समर्थित, बीजेपी समर्थित और कई जगहों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की है, इसलिए बीजेपी का एकतरफा जीत का दावा जमीनी हकीकत से कोसों दूर है.

राजीव बिंदल पर साधा निशाना

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल की बयानबाजी पर तंज कसते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि बीजेपी नेताओं का हवा-हवाई बयानबाजी में कोई मुकाबला नहीं है. वे हर मुद्दे पर बड़े-बड़े दावे करते हैं, जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 19 May 2026 09:39 PM (IST)
Tags :
Shimla News Jagat Singh Negi HImachal Pradesh News
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