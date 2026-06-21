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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशयोग दिवस पर शिमला में भव्य आयोजन, रिज मैदान में राज्यपाल और नेता प्रतिपक्ष ने किया योगासन

योग दिवस पर शिमला में भव्य आयोजन, रिज मैदान में राज्यपाल और नेता प्रतिपक्ष ने किया योगासन

International Yoga Day 2026: रिज मैदान में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने योगाभ्यास किया. ठाकुर ने नशा मुक्ति के लिए योग को बढ़ावा देने की अपील की.

Written By : पराक्रम चन्द |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 21 Jun 2026 02:28 PM (IST)
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अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित बड़ी संख्या में लोगों ने योगासन किया. 

इस दौरान राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने योग को भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है. आज दुनिया के 189 देश योग को अपना चुके हैं और लोग स्वस्थ जीवनशैली की ओर बढ़ रहे हैं.

जयराम ठाकुर ने सरकार पर साधा निशाना

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि योग न सिर्फ शरीर बल्कि मन को भी स्वस्थ रखता है. उन्होंने प्रदेश सरकार पर योग दिवस के आयोजन में कमी का आरोप लगाते हुए कहा कि नशा मुक्ति अभियान के साथ योग को जोड़कर युवाओं को नशे से दूर किया जा सकता है. उन्होंने सरकार से इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की अपील की.

बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा

कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. सभी ने योग को नियमित जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किए जाने के बाद से यह दिन विश्व स्तर पर धूमधाम से मनाया जा रहा है.

राज्यपाल और नेता प्रतिपक्ष के योगाभ्यास ने कार्यक्रम को विशेष महत्व दिया. हिमाचल प्रदेश में योग दिवस के अवसर पर राज्यभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें आमजन ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 21 Jun 2026 02:24 PM (IST)
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