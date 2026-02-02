कसौली: पति ने चाकू गोदकर पत्नी को उतारा मौत के घाट, कमरे में खून से लथपथ मिला शव, गिरफ्तार

हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. पुलिस थाना कसौली के तहत पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई. मृत महिला के मायके वालों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति चतर सिंह निवासी गांव शनोगी तहसील कसौली जिला सोलन निवासी को गिरफ्तार कर लिया है.

कसौली के शनोगी गांव में आरोपी ने शनिवार (31 जनवरी) की रात इस घटना को अंजाम दिया. संदिग्ध लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने रविवार (1 फरवरी) देर शाम आरोपी पति को गिरफ्तार किया. पूजा मृत महिला सुमन की भाभी पूजा निवासी डाकखाना शामती तहसील जिला सोलन ने पुलिस को शिकायत दी है.

पुलिस को दी शिकायत में क्या कहा?

पूजा द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत में कहा कि शाम के समय मेरे ससुर के मोबाइल पर नरेंद्र सिंह निवासी शनोगी का फोन आया कि सुमन और उसके पति चतर सिंह के बीच आपसी झगड़ा हुआ है. झगड़े के दौरान सुमन ने अपने पति चतर सिंह (उम्र- 43 वर्ष) पर चाकू से वार कर चोटें पहुंचाई हैं, जिसके बाद हम सब ननद के ससुराल शनोगी गांव पहुंचे.

मौके पर पहुंचने पर पाया कि ननद सुमन (उम्र- 38 वर्ष) अपने कमरे में खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ी हुई थी. सुमन के गले पर तेज धार हथियार से काटने के घाव थे और कमरे में खून फैला हुआ था.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

पुलिस ने हत्या की धारा 103 BNS के तहत मामला दर्ज कर लिया है. मामले की गंभीरता को दखते हुए फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम से घटनास्थल एवं मृत महिला के शव का निरीक्षण करवाया गया है. पुलिस ने मौके से तेजधार हथियार एक चाकू और एक कैंची को बरामद कर लिया है. पुलिस ने मौके से मृत महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए IGMC शिमला भेज दिया है.

पुलिस अधीक्षक ने दी यह जानकारी

पुलिस अधीक्षक सोलन गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि जांच में पाया गया कि मृत महिला सुमन की हत्या उसके पति चतर सिंह द्वारा की गई है. पुलिस की टीम ने आरोपी चतर सिंह, निवासी गांव शनोगी, डाकघर मलेरा, तहसील कसौली जिला सोलन को सोमवार (2 फरवरी) को गिरफ्तार कर लिया है.

बताया जा रहा है कि दोनों की नवंबर 2025 में ही शादी हुई थी. अब दो महीने बाद पति ने पत्नी का मर्डर कर दिया है. पुलिस के अनुसार आरोपी ने मर्डर क्यों किया? इसका खुलासा नहीं हो पाया.