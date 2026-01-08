हिमाचल: HRTC चालक ने घर की छत पर तैयार किया बस जैसा कमरा, लोग कर रहे तारीफ

सिंहुन्ता में हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के चालक का जुनून अनोखी मिसाल बनकर सामने आया है. जिसने घर की छत पर एचआरटीसी बसनुमा कमरा तैयार कर अनूठी पहल की है. ये प्रेरणादायक दृश्य चंबा जिले के ककरोटी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहां एचआरटीसी बस चालक की बस के प्रति दीवानगी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है.

चालक ने अपने घर की छत पर लकड़ी और टिन से हूबहू सरकारी बस का निर्माण किया है. लकड़ी और टिन से तैयार की गई एचआरटीसी बस को असली रंग-रोगन, डिजाइन में ढाला गया है. बस में सीटें, स्टीयरिंग और पहिए भी लगाए गए हैं. ताकि उसमें पूरी तरह वास्तविक बस जैसा आभास हो. दूर से देखने पर यह बस हूबहू एचआरटीसी बस नजर आती है. यह अनोखी बस अब समूचे क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बन गई है.

बस बनाने वाले चालक ने क्या कहा?

एचआरटीसी चालक श्रीधर का कहना है कि छुट्टी के दौरान जब भी वह घर पर होते हैं, तो इसी बस में बैठते, खाते और समय बिताते हैं. उनके लिए यह बस सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि उनके संघर्ष, मेहनत और पहचान का प्रतीक है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में एचआरटीसी में भर्ती होने के बाद से ही उनका जीवन पूरी तरह इस नौकरी से जुड़ गया है. सरकारी बस चालक होना उनके लिए सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि जुनून है. इसी लगाव को साकार रूप देने के लिए उन्होंने अपने घर की छत पर सरकारी बस बनाने का निर्णय लिया.

मैकेनिक की मदद से तैयार किया ढांचा

श्रीधर ने बताया कि उन्होंने एक मैकेनिक की मदद से अपनी सोच के अनुसार बस का ढांचा तैयार करवाया. बस की डिजाइन पूरी तरह उनके अपने दिमाग की उपज है. इसे बाकायदा एचआरटीसी जैसा पेंट करवाया गया है. उन्होंने बताया कि वह जिस रूट पर सेवाएं देते हैं, धर्मशाला-भरमौर भी बस पर लिखा गया है, ताकि यह पूरी तरह असली एचआरटीसी बस जैसी लगे.

स्थानीय लोगों के साथ-साथ दूर-दराज से आने वाले पर्यटक भी इस अद्भुत बस को देखने पहुंच रहे हैं. लोग चालक की मेहनत, रचनात्मक सोच और अपने पेशे के प्रति समर्पण की जमकर सराहना कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने ऐसा दृश्य पहली बार देखा गया है, जहां किसी व्यक्ति ने अपनी नौकरी को इस तरह कला और जुनून में बदल दिया हो.