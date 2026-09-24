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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशशिमला में HRTC बस और कार की टक्कर, एक परिवार के 3 लोगों की मौत

शिमला में HRTC बस और कार की टक्कर, एक परिवार के 3 लोगों की मौत

शिमला के घणाहट्टी में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है. यहां HRTC बस से कार की टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 24 Sep 2026 08:41 PM (IST)
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शिमला जिले के घणाहट्टी क्षेत्र में गुरुवार (24 सितंबर) को एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि बच्चा घायल है. जानकारी के अनुसार HRTC बस और एक कार के बीच हुई जोरदार टक्कर में कार सवार एक ही परिवार के तीन लोगों ने घटनास्थल पर दम तोड़ दिया.

इस हादसे में उसी परिवार का बच्चा घायल है. जिसको उपचार के लिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) शिमला भेजा गया है. डॉक्टरों की निगरानी में बच्चे का इलाज किया जा रहा है. डॉक्टर बच्चे की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

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घटनास्थल पर पहुंची पुलिस

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं तथा राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे में तीनों मृतक सोलन अर्की के रहने वाले हैं. जिनमें घायल बच्चे के माता पिता और दादी शामिल हैं. 

यह टक्कर बेहद भीषण थी, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है. जानकारी के मुताबिक बस में सवार किसी भी यात्री को गंभीर चोटें नहीं आई हैं.

हादसे में इन लोगों ने गंवाई जान

इस हादसे में मारे गए तीन लोगों के नाम सामने आए हैं. इसमें 57 वर्षीय दयानंद, हेमलता और विद्यादेवी का नाम शामिल है. यह मृतक फांजी गांव घणागूघाट अर्की के बताए जा रहे हैं. सभी मृतक सोलन जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद राहगीरों की मौके पर भीड़ जुट गई. आनन-फानन में कार से लोगों को बाहर निकाला गया. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची एंबुलेंस के जरिए सभी को अस्पताल पहुंचाया गया. इस घटना की सूचना मृतकों के परिजनों को भी दे दी गई है. 

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 24 Sep 2026 08:37 PM (IST)
Tags :
Shimla News HIMACHAL NEWS
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