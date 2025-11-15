हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल पंचायत चुनाव के संकेत, 55 लाख मतदाताओं की सूची जारी, जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान

हिमाचल पंचायत चुनाव के संकेत, 55 लाख मतदाताओं की सूची जारी, जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान

Shimla News: प्रदेश में कुल 3577 पंचायतें हैं, जिनमें से 3548 की मतदाता सूची तैयार हो चुकी है और बाकी 29 की सूची 1 दिसंबर को जारी होगी.इसके अलावा 70 शहरी निकायों की मतदाता सूचियां भी तैयार हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 15 Nov 2025 01:20 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों की सुगबुगाहट तेज़ हो गई है. राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर जिलावार मतदाताओं की सूची जारी कर दी है. प्रदेश में 55 लाख, 19 हजार, 709 मतदाता हैं. 55 लाख 19 हजार 709 मतदाताओं में 27,93,161 पुरुष और 27,26,548 महिलाएं शामिल है.

पंचायत चुनाव में सबसे अधिक मतदाता 13,17,390 कांगड़ा जिला में हैं. बिलासपुर जिला में 330655 मतदाता हैं, जिनमें 166086 पुरुष और 164569 महिलाएं शामिल हैं. चंबा जिला में 422091 मतदाता हैं, जिनमें 214000 पुरुष और 208091 महिलाएं शामिल हैं. हमीरपुर जिला में 378151 मतदाता हैं, जिनमें 187317 पुरुष और 190834 महिलाएं शामिल हैं. कांगड़ा जिला में 1317390 मतदाता हैं, जिनमें 665707 पुरुष और 651683 महिलाएं हैं. किन्नौर जिला में 58877 मतदाता हैं, जिनमें 29456 पुरुष और 29421 महिलाएं शामिल हैं.

कुल्लू जिला में 335042 मतदाता हैं, जिनमें 169976 पुरुष और 165066 महिलाएं शामिल हैं. लाहुल स्पीति जिला में 25602 मतदाता हैं, जिनमें 12778 पुरुष और 12824 महिलाएं शामिल हैं. मंडी जिला में 865432 मतदाता हैं, जिनमें 433645 पुरुष और 431787 महिलाएं शामिल हैं. शिमला में 517149 मतदाता हैं, जिनमें 263145 पुरुष और 254004 महिलाएं, सिरमौर में 411481 मतदाता हैं, जिनमें 214375 पुरुष और 197106 महिलाएं शामिल हैं. सोलन में 420552 मतदाता हैं, जिनमें 215724 पुरुष और 204828 महिलाएं व ऊना जिला में 437287 मतदाता हैं, जिनमें 220952 पुरुष और 216335 महिलाएं शामिल हैं.

3577 पंचायतें प्रदेश में

हिमाचल प्रदेश में कुल 3577 पंचायतें हैं, जिनमें से 3548 की मतदाता सूची तैयार हो चुकी है और बाकी 29 की सूची 1 दिसंबर को जारी होगी. यह संख्या 5 नए नगर निगमों और अन्य शहरी निकायों के गठन के कारण पुरानी संख्या (3615) से कम होकर हुई है. इसके अलावा 70 शहरी निकायों की मतदाता सूचियां भी तैयार हैं.

दिसम्बर-जनवरी में प्रस्तावित हैं चुनाव

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव दिसम्बर-जनवरी माह में प्रस्तावित हैं. पंचायतों का कार्यकाल जनवरी माह में पूरा हो रहा है. सरकार ने फिलहाल ये कह कर चुनाव टाल दिया था, कि आपदा के चलते कई सड़कें खराब है, ऐसे में चुनाव नहीं करवाये जा सकते है. अब कयास ये लगाए जा रहें है कि 11 दिसंबर को हिमाचल सुक्खू सरकार के 3 साल पूरा होने के जश्न के बाद कभी भी पंचायती राज चुनावों की घोषणा हो सकती हैं.

Input By : प्रक्रम चंद
और पढ़ें
Published at : 15 Nov 2025 01:20 PM (IST)
Tags :
Panchayat Election Shimla News HImachal Pradesh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Score, Day-2: भारत का 7वां विकेट गिरा, 1 रन बनाकर आउट हुए कुलदीप यादव; टीम इंडिया ने बनाई बढ़त
Live: भारत का 7वां विकेट गिरा, 1 रन बनाकर आउट हुए कुलदीप यादव; टीम इंडिया ने बनाई बढ़त
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
बॉलीवुड
फराह खान ने दिखाई पत्रलेखा- राजकुमार राव के बेबी शावर की झलक, शेयर की क्यूट फोटोज
फराह खान ने दिखाई पत्रलेखा- राजकुमार राव के बेबी शावर की झलक, शेयर की क्यूट फोटोज
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Score, Day-2: भारत का 7वां विकेट गिरा, 1 रन बनाकर आउट हुए कुलदीप यादव; टीम इंडिया ने बनाई बढ़त
Live: भारत का 7वां विकेट गिरा, 1 रन बनाकर आउट हुए कुलदीप यादव; टीम इंडिया ने बनाई बढ़त
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
बॉलीवुड
फराह खान ने दिखाई पत्रलेखा- राजकुमार राव के बेबी शावर की झलक, शेयर की क्यूट फोटोज
फराह खान ने दिखाई पत्रलेखा- राजकुमार राव के बेबी शावर की झलक, शेयर की क्यूट फोटोज
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
60 साल पूरे होते ही खाते में आने लगेगा पेंशन का पैसा, यूपी सरकार देने जा रही बड़ी सौगात
60 साल पूरे होते ही खाते में आने लगेगा पेंशन का पैसा, यूपी सरकार देने जा रही बड़ी सौगात
शिक्षा
विदेश से MBBS करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर, शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया; जानें प्रोसेस 
विदेश से MBBS करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर, शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया; जानें प्रोसेस 
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget