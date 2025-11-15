हिमाचल पंचायत चुनाव के संकेत, 55 लाख मतदाताओं की सूची जारी, जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों की सुगबुगाहट तेज़ हो गई है. राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर जिलावार मतदाताओं की सूची जारी कर दी है. प्रदेश में 55 लाख, 19 हजार, 709 मतदाता हैं. 55 लाख 19 हजार 709 मतदाताओं में 27,93,161 पुरुष और 27,26,548 महिलाएं शामिल है.

पंचायत चुनाव में सबसे अधिक मतदाता 13,17,390 कांगड़ा जिला में हैं. बिलासपुर जिला में 330655 मतदाता हैं, जिनमें 166086 पुरुष और 164569 महिलाएं शामिल हैं. चंबा जिला में 422091 मतदाता हैं, जिनमें 214000 पुरुष और 208091 महिलाएं शामिल हैं. हमीरपुर जिला में 378151 मतदाता हैं, जिनमें 187317 पुरुष और 190834 महिलाएं शामिल हैं. कांगड़ा जिला में 1317390 मतदाता हैं, जिनमें 665707 पुरुष और 651683 महिलाएं हैं. किन्नौर जिला में 58877 मतदाता हैं, जिनमें 29456 पुरुष और 29421 महिलाएं शामिल हैं.

कुल्लू जिला में 335042 मतदाता हैं, जिनमें 169976 पुरुष और 165066 महिलाएं शामिल हैं. लाहुल स्पीति जिला में 25602 मतदाता हैं, जिनमें 12778 पुरुष और 12824 महिलाएं शामिल हैं. मंडी जिला में 865432 मतदाता हैं, जिनमें 433645 पुरुष और 431787 महिलाएं शामिल हैं. शिमला में 517149 मतदाता हैं, जिनमें 263145 पुरुष और 254004 महिलाएं, सिरमौर में 411481 मतदाता हैं, जिनमें 214375 पुरुष और 197106 महिलाएं शामिल हैं. सोलन में 420552 मतदाता हैं, जिनमें 215724 पुरुष और 204828 महिलाएं व ऊना जिला में 437287 मतदाता हैं, जिनमें 220952 पुरुष और 216335 महिलाएं शामिल हैं.

3577 पंचायतें प्रदेश में

हिमाचल प्रदेश में कुल 3577 पंचायतें हैं, जिनमें से 3548 की मतदाता सूची तैयार हो चुकी है और बाकी 29 की सूची 1 दिसंबर को जारी होगी. यह संख्या 5 नए नगर निगमों और अन्य शहरी निकायों के गठन के कारण पुरानी संख्या (3615) से कम होकर हुई है. इसके अलावा 70 शहरी निकायों की मतदाता सूचियां भी तैयार हैं.

दिसम्बर-जनवरी में प्रस्तावित हैं चुनाव

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव दिसम्बर-जनवरी माह में प्रस्तावित हैं. पंचायतों का कार्यकाल जनवरी माह में पूरा हो रहा है. सरकार ने फिलहाल ये कह कर चुनाव टाल दिया था, कि आपदा के चलते कई सड़कें खराब है, ऐसे में चुनाव नहीं करवाये जा सकते है. अब कयास ये लगाए जा रहें है कि 11 दिसंबर को हिमाचल सुक्खू सरकार के 3 साल पूरा होने के जश्न के बाद कभी भी पंचायती राज चुनावों की घोषणा हो सकती हैं.