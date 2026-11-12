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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल में आज से बदलेगा मौसम, इन 5 जिलों में जारी हुआ येलो अलर्ट

हिमाचल में आज से बदलेगा मौसम, इन 5 जिलों में जारी हुआ येलो अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में 12 और 13 नवंबर को मौसम बदलेगा. पांच जिलों में आंधी, बारिश और बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी है. लाहौल-स्पीति में कड़ाके की ठंड से नदी-नाले जमने लगे हैं.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 12 Nov 2026 10:31 AM (IST)
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हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 12 और 13 नवंबर को प्रदेश के कई जिलों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने दोनों दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कुछ जगहों पर आंधी चलने और बिजली चमकने की भी आशंका है.

दूसरी ओर, जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. यहां तापमान लगातार गिर रहा है. कई इलाकों में पारा माइनस में पहुंच गया है. ठंड का असर इतना बढ़ गया है कि नदी-नाले जमने लगे हैं. इससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है.

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12 नवंबर को चार जिलों में मौसम का असर

मौसम विभाग के अनुसार, 12 नवंबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में मौसम खराब रह सकता है. इन जिलों में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने का अनुमान है. हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने और बिजली चमकने की भी संभावना है.

13 नवंबर को शिमला तक पहुंचेगा असर

13 नवंबर को मौसम का प्रभाव पांच जिलों में देखने को मिल सकता है. इनमें चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला शामिल हैं. इन जिलों में आंधी के साथ बारिश और बिजली चमकने की आशंका है. मौसम विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है.

लोगों को सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है. तेज हवाओं और बिजली चमकने के समय खुले स्थानों पर जाने से बचने को कहा गया है. पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और यात्रियों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने की जरूरत है.

लाहौल-स्पीति में जमने लगे नदी-नाले

प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है. लाहौल-स्पीति में तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है. यहां कई जगह नदी-नाले जमने लगे हैं. पानी के जमने और कड़ाके की ठंड के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. सामान्य जनजीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है. आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की आशंका के बीच स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 12 Nov 2026 10:31 AM (IST)
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