हिमाचल प्रदेश में फिर मौसम का मिजाज बिगड़ गया है. मंगलवार (28 अप्रैल) सुबह से ही राजधानी शिमला समेत अधिकतर क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं. शिमला में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का दौर भी शुरू हो गया है. हालांकि कई क्षेत्रों में लू के बीच सोमवार (27 अप्रैल) को ऊना में पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया था. लेकिन इसी बीच मंगलवार को शिमला में ठंडी हवाएं चल रही हैं.

तापमान में गिरावट से बढ़ी किसानों की चिंता

मौसम के इस बदलाव से तापमान में गिरावट आने से भले ही मौसम सुहावना हो गया है. लेकिन किसानों की और बागवानों दोनों की चिताएं बढ़ गई है. क्योंकि सेब की फ्लोरिंग और गेहूं की कटाई के बीच मौसम का बिगड़ा मिजाज उनकी मेहनत पर पानी फेर सकता है.

मौसम केंद्र शिमला के विज्ञानी शोभित कटियार ने बताया कि प्रदेश में दो दिन तक भारी ओलावृष्टि, बारिश तूफान और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस दौरान चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है. ऐसे में गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 28 और 29 अप्रैल को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी एवं शिमला जिले में ओलावृष्टि व अंधड़ (हवाओं की रफ्तार 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे) चलने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है.

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अगले 3-4 दिनों में राज्य के कई भागों में भारी बारिश

28 अप्रैल से 3 मई तक राज्य के कई भागों में बारिश होने की संभावना है. 28, 29, 30 अप्रैल और 3 मई को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश -बर्फबारी हो सकती है. 1 और 2 मई को भी राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी के आसार हैं. अगले 3-4 दिनों में कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है.

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