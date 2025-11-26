शिमला: दृष्टिहीन संघ की उग्र आंदोलन और आत्मदाह की चेतावनी, करेंगे चक्का जाम

हिमाचल प्रदेश में दृष्टिहीन संघ ने प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को घेरते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है. 3 दिसंबर को चक्का जाम करने के साथ ही 4 दिसंबर को सीएम के सरकारी आवास ओक ओवर के घेराव करने का ऐलान किया गया है. मांगे नहीं मानने पर आत्मदाह करने की भी चेतावनी दी गई है.

दृष्टिहीन जन संगठन हिमाचल प्रदेश पिछले 764 दिनों से शिमला में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा है और सचिवालय के बाहर खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती ठंड में संगठन को एक महीना प्रदर्शन करते हुए हो गया है लेकिन सरकार ने अभी तक मांगों पर गौर नहीं किया है. ऐसे में दृष्टिहीन संघ ने एक बार फिर से चक्का जाम और मुख्यमंत्री के सरकारी आवास का घेराव और आत्मदाह की भी धमकी दी है.

'सुक्खू सरकार भी अंधी हो गई'

दृष्टिहीन जन संगठन के सदस्यों ने बताया, ''उन्हें 2 सालों से ज्यादा समय सड़कों पर हो गया है लेकिन प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार भी अंधी हो गई है. कोई भी नुमाइंदा उनकी सुध नहीं ले रहा है. ऐसे में अब 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस पर चक्का जाम किया जाएगा.''

'मांगें मानने तक नहीं हटेंगे पीछे'

सदस्यों ने आगे कहा, ''फिर भी बात नहीं बनी तो 4 दिसंबर को ओक ओवर का घेराव करेंगे और तब तक वहां से नहीं हटेंगे जब तक प्रदेश सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती है. फिर भी बात नहीं बनी तो वहीं पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने से भी पीछे नहीं हटेंगे.''

दृष्टिहीन जन संगठन की क्या हैं मांगें?

बता दें कि दृष्टिहीन जन संगठन विभिन्न विभागों में खाली पड़े दृष्टिहीन कोटे के बैकलॉग पदों को एकमुश्त भरने की मांग कर रहा है. सरकार से कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए हैं. ऐसे में दो सालों से ज्यादा समय से शिमला में डटे संगठन ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है.