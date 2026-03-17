हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशShimla News: कल से शुरू होगा विधानसभा सत्र का दूसरा चरण, 21 मार्च को CM पेश करेंगे बजट

Shimla News: कल से शुरू होगा विधानसभा सत्र का दूसरा चरण, 21 मार्च को CM पेश करेंगे बजट

Shimla News in Hindi: हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 18 मार्च से शुरू होगा. 13 बैठकों में बजट, अनुपूरक बजट और कई मुद्दों पर चर्चा के बीच हंगामेदार सत्र के आसार हैं.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 17 Mar 2026 03:36 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र एक बार फिर सियासी हलचल और गरमागरम बहसों का मंच बनने जा रहा है. 18 मार्च से शुरू हो रहा इस सत्र का दूसरा चरण 2 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. खास बात यह है कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 21 मार्च को अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगे, जिस पर विपक्ष की कड़ी नजर रहेगी.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश होगा. वहीं 19 मार्च को वित्त वर्ष 2025-26 के अनुपूरक बजट को पारित कराने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा, जिससे सत्र के और भी ज्यादा हंगामेदार होने के संकेत मिल रहे हैं.

21 मार्च को पेश किया जाएगा वित्त वर्ष 2026-26 का बजट

जानकारी के अनुसार, उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा आगे बढ़ेगी. 20 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, चर्चा व इसका पारण किया जाएगा. 21 मार्च को वित्त वर्ष 2026-26 का बजट पेश किया जाएगा. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि अभी तक ऑनलाइन माध्यम से 834 प्रश्न आ चुके हैं. जिसमें 665 तारांकित प्रश्न जबकि 169 अतारांकित सवाल सदन में आए हैं. इसके अतिरिक्त नियम 62 के तहत 8, नियम 101 के तहत 3 और नियम 130 के तहत 5 प्रस्ताव चर्चा के लिए आए हैं.

ये भी पढ़िए- हिमाचल चुनाव में सभी 68 सीटों पर लड़ेगी AAP, 22 मार्च को मंडी में मनीष सिसोदिया भरेंगे हुंकार

शिमला में होगी बीजेपी विधायक दल की बैठ

सत्र से पहले रणनीति बनाने के लिए मंगलवार (17 मार्च) को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक सर्किट हाउस विलीज पार्क शिमला में शाम को होगी. मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक भी होगी. सत्र के पहले चरण की बैठकें 16 से 18 फरवरी के बीच आयोजित की जा चुकी हैं.

ये भी पढ़िए- हिमाचल प्रदेश में अब इन लोगों की कैबिनेट रैंक की स्थगित, वेतन और भत्तों में 20% कटौती

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 17 Mar 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
HIMACHAL NEWS HIMACHAL PRADESH SUKHVINDER SINGH SUKHU Budget Session 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
Shimla News: कल से शुरू होगा विधानसभा सत्र का दूसरा चरण, 21 मार्च को CM पेश करेंगे बजट
शिमला: कल से शुरू होगा विधानसभा सत्र का दूसरा चरण, 21 मार्च को CM पेश करेंगे बजट
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में अब इन लोगों की कैबिनेट रैंक की स्थगित, वेतन और भत्तों में 20% कटौती
हिमाचल प्रदेश में अब इन लोगों की कैबिनेट रैंक की स्थगित, वेतन और भत्तों में 20% कटौती
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल: BJP नेता जयराम ठाकुर बोले- 'सुक्खू सरकार की 3 साल की बजट घोषणाएं अधूरी, कहां गया पैसा'
हिमाचल: BJP नेता जयराम ठाकुर बोले- 'सुक्खू सरकार की 3 साल की बजट घोषणाएं अधूरी, कहां गया पैसा'
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल चुनाव में सभी 68 सीटों पर लड़ेगी AAP, 22 मार्च को मंडी में मनीष सिसोदिया भरेंगे हुंकार
हिमाचल चुनाव में सभी 68 सीटों पर लड़ेगी AAP, 22 मार्च को मंडी में मनीष सिसोदिया भरेंगे हुंकार
Advertisement

वीडियोज

LPG Gas Crisis: गैस किल्लत पर अब भी भयंकर घमासान! | Strait of Hormuz | Iran Israel War Breaking
Pakistan Airstrike on Kabul: पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक की भारत ने की कड़ी निंदा..! | Afganistan
LPG Gas Crisis: Hormuz के रास्ते में 22 जहाज अटके, धीरे-धीरे होगी एंट्री | Iran Israel War Breaking
Iran Vs US-Israel War: नेतन्याहू और ट्रंप अकेले पड़े! सहयोगियों ने ठुकराई अपील | Strait of Hormuz
Iran Vs US-Israel War: आसमानी तबाही! अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन अटैक, C-RAM ने ऐसे बचाया बगदाद! | Iraq
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बच्चा गोद लेने वाली सभी महिलाओं को मिले मैटरनिटी लीव, सिर्फ 3 महीने नहीं...', अडॉप्शन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
'बच्चा गोद लेने वाली सभी महिलाओं को मिले मैटरनिटी लीव, सिर्फ 3 महीने नहीं...', अडॉप्शन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: गंगा के बीच इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा, चिकन बिरयानी खाने-फेंकने के आरोप में 14 गिरफ्तार
वाराणसी: गंगा के बीच इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा, चिकन बिरयानी खाने-फेंकने के आरोप में 14 गिरफ्तार
विश्व
USCIRF का असली चेहरा बेनकाब! क्या है इसकी रिपोर्ट्स का डार्क सीक्रेट, पढ़िए पूरा कच्चा चिट्ठा
USCIRF का असली चेहरा बेनकाब! क्या है इसकी रिपोर्ट्स का डार्क सीक्रेट, पढ़िए पूरा कच्चा चिट्ठा
आईपीएल 2026
IPL 2026 के बीच ये टीमें खेलेंगी इंटरनेशनल क्रिकेट, टी20 और वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी
IPL 2026 के बीच ये टीमें खेलेंगी इंटरनेशनल क्रिकेट, टी20 और वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी
बॉलीवुड
बॉलीवुड के बाद अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाएंगे गोविंदा? निरहुआ के संग दिखे तो शुरू हुई ऐसी चर्चा
निरहुआ के संग दिखे गोविंदा, क्या अब भोजपुरी फिल्मों में आजमाएंगे हाथ? शुरू हुई ऐसी चर्चा
विश्व
Israel-Iran War: जंग खत्म करना चाहते हैं अमेरिका और ईरान? हमलों के बीच अराघची और ट्रंप के दूत में पहली बार हुई बात
Israel-Iran War: जंग खत्म करना चाहते हैं अमेरिका और ईरान? हमलों के बीच अराघची और ट्रंप के दूत में पहली बार हुई बात
हेल्थ
High Cholesterol In Young Age: अब छोटी उम्र से ही कोलेस्ट्रॉल का खतरा, हार्ट अटैक से बचना है तो... 11 मेडिकल इंस्टीट्यूट ने जारी की गाइडलाइन
अब छोटी उम्र से ही कोलेस्ट्रॉल का खतरा, हार्ट अटैक से बचना है तो... 11 मेडिकल इंस्टीट्यूट ने जारी की गाइडलाइन
ट्रेंडिंग
Video: ईरान ने कतर में बने यूएस बेस पर किया जोरदार हमला? खतरनाक हमले का वीडियो हो रहा वायरल
ईरान ने कतर में बने यूएस बेस पर किया जोरदार हमला? खतरनाक हमले का वीडियो हो रहा वायरल
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget