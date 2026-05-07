हिमाचल निकाय चुनाव की तस्वीर साफ, 1147 प्रत्याशी मैदान में, 17 मई को होगा मतदान

हिमाचल प्रदेश के शहरी निकाय चुनाव में नामांकन वापसी के बाद तस्वीर अब साफ हो गई है. नामांकन पत्र वापसी के आखिर दिन कुल 237 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए हैं. उसके बाद अब 1147 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गए हैं. चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं.

नामांकन वापसी के साथ ही 10 पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं. जिनमें नगर पंचायत करसोग, ज्वालामुखी, बंजार, रिवाल्सर, नेरवा और चिड़गांव के विभिन्न वार्ड शामिल हैं. इससे कई सीटों पर मुकाबला नहीं होगा. 17 मई को 51 शहरी निकायों में 439 पदों के लिए मतदान होगा. जिसमें सबसे ज्यादा 218 उम्मीदवार कांगड़ा जिले में हैं. मंडी में 180, शिमला में 123, सोलन में 121, ऊना में 118, कुल्लू में 100, बिलासपुर में 87, सिरमौर में 84, चंबा में 72 और हमीरपुर में 44 उम्मीदवार मैदान में हैं.

18 वर्ष आयु पूरा कर चुके 1808 मतदाता पहली बार करेंगे मतदान

जानकारी के अनुसार, नगर निगम के चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह और ईवीएम में होंगे जबकि नगर पंचायत और नगर परिषद का मतदान मतपत्र के माध्यम से होगा. इन 51 शहरी निकायों के लिए कुल 3 लाख 60 हजार 859 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे. जिनमें 180963 पुरुष और 179882 महिला मतदाता भाग लेंगी. चुनाव में 18 वर्ष आयु पूरा कर चुके 1808 मतदाता पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे. आयोग द्वारा उक्त चुनावों के लिए 589 मतदान केंद्र स्थापित किए जा रहें हैं. मतदान 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा, जिसमें करीब 3.60 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

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पहले दिन ही घोषित कर दिए जाएंगे पंचायत और परिषद चुनाव

नगर पंचायत और नगर परिषद के परिणाम उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे. जबकि चार नगर निगम सोलन, मंडी, धर्मशाला और पालमपुर के नतीजे 31 मई को जारी होंगे. नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर हो रहे हैं, जबकि अन्य निकाय चुनाव बिना पार्टी चिन्ह के लड़े जा रहे हैं. इस बीच हिमाचल में पंचायत चुनावों का भी बिगुल बज चुका है. 11 मई तक नामांकन प्रक्रिया होगी. हिमाचल की 3754 पंचायतों के लिए तीन चरणों में चुनाव होगा. 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. 14 मई को उम्मीदवार अपना नाम वापिस ले सकेंगे. 15 मई को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे.

पहले चरण का चुनाव 26 मई, दूसरे चरण का 28 मई और तीसरे चरण का चुनाव 30 मई को होगा. प्रधान -उप प्रधान और वार्ड सदस्य की मतगणना उसी दिन मतदान के बाद होगी. जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के वोटों की गिनती 31 मई को 9 बजे से विकास खंड मुख्यालयों में होगी.

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