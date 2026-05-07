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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशShimla News: हिमाचल निकाय चुनाव की तस्वीर साफ, 1147 प्रत्याशी मैदान में, 17 मई को होगा मतदान

Shimla News: हिमाचल निकाय चुनाव की तस्वीर साफ, 1147 प्रत्याशी मैदान में, 17 मई को होगा मतदान

Shimla News In Hindi: हिमाचल शहरी निकाय चुनाव में नामांकन वापसी के बाद 1147 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं. 17 मई को मतदान होगा, जबकि कई उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं और तैयारियां पूरी हैं.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 07 May 2026 11:10 AM (IST)
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हिमाचल प्रदेश के शहरी निकाय चुनाव में नामांकन वापसी के बाद तस्वीर अब साफ हो गई है. नामांकन पत्र वापसी के आखिर दिन कुल 237 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए हैं. उसके बाद अब 1147 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गए हैं. चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं.

नामांकन वापसी के साथ ही 10 पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं. जिनमें नगर पंचायत करसोग, ज्वालामुखी, बंजार, रिवाल्सर, नेरवा और चिड़गांव के विभिन्न वार्ड शामिल हैं. इससे कई सीटों पर मुकाबला नहीं होगा. 17 मई को 51 शहरी निकायों में 439 पदों के लिए मतदान होगा. जिसमें सबसे ज्यादा 218 उम्मीदवार कांगड़ा जिले में हैं. मंडी में 180, शिमला में 123, सोलन में 121, ऊना में 118, कुल्लू में 100, बिलासपुर में 87, सिरमौर में 84, चंबा में 72 और हमीरपुर में 44 उम्मीदवार मैदान में हैं.

18 वर्ष आयु पूरा कर चुके 1808 मतदाता पहली बार करेंगे मतदान

जानकारी के अनुसार, नगर निगम के चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह और ईवीएम में होंगे जबकि नगर पंचायत और नगर परिषद का मतदान मतपत्र के माध्यम से होगा. इन 51 शहरी निकायों के लिए कुल 3 लाख 60 हजार 859 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे. जिनमें 180963 पुरुष और 179882 महिला मतदाता भाग लेंगी. चुनाव में 18 वर्ष आयु पूरा कर चुके 1808 मतदाता पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे. आयोग द्वारा उक्त चुनावों के लिए 589 मतदान केंद्र स्थापित किए जा रहें हैं. मतदान 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा, जिसमें करीब 3.60 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

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पहले दिन ही घोषित कर दिए जाएंगे पंचायत और परिषद चुनाव

नगर पंचायत और नगर परिषद के परिणाम उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे. जबकि चार नगर निगम सोलन, मंडी, धर्मशाला और पालमपुर के नतीजे 31 मई को जारी होंगे. नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर हो रहे हैं, जबकि अन्य निकाय चुनाव बिना पार्टी चिन्ह के लड़े जा रहे हैं. इस बीच हिमाचल में पंचायत चुनावों का भी बिगुल बज चुका है. 11 मई तक नामांकन प्रक्रिया होगी. हिमाचल की 3754 पंचायतों के लिए तीन चरणों में चुनाव होगा. 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. 14 मई को उम्मीदवार अपना नाम वापिस ले सकेंगे. 15 मई को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे.

पहले चरण का चुनाव 26 मई, दूसरे चरण का 28 मई और तीसरे चरण का चुनाव 30 मई को  होगा. प्रधान -उप प्रधान और वार्ड सदस्य की मतगणना उसी दिन मतदान के बाद होगी. जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के वोटों की गिनती 31 मई को 9 बजे से विकास खंड मुख्यालयों में होगी.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 07 May 2026 11:10 AM (IST)
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Shimla News HIMACHAL NEWS ELECTION
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