हिमाचल में भारी बर्फबारी: 818 सड़कें और 4 नेशनल हाईवे बंद, 4800 बिजली ट्रांसफार्मर ठप
Himachal Snow Chaos: हिमाचल में ताज़ा बर्फबारी ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. 818 सड़कें और 4800 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं, जिससे संपर्क व बिजली आपूर्ति बाधित हुई है.
हिमाचल प्रदेश में कुदरत का दोहरा रूप देखने को मिल रहा है. बीती रात और आज सुबह हुई ताज़ा बर्फबारी ने जहाँ एक ओर पर्यटन और कृषि के लिए उम्मीदें जगाई हैं, वहीं दूसरी ओर सामान्य जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. भारी हिमपात के कारण प्रदेश का संपर्क देश के अन्य हिस्सों से बुरी तरह प्रभावित हुआ है.
प्रदेश के राजस्व, जनजातीय विकास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जगत सिंह नेगी ने ताजा स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि राज्यभर में कुल 818 सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई हैं. इनमें चार मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highways) भी शामिल हैं, जिससे ऊपरी शिमला, किन्नौर और लाहुल-स्पीति जैसे जिलों का संपर्क कट गया है.
बर्फबारी का सबसे बुरा असर बिजली आपूर्ति पर पड़ा है. प्रदेशभर में करीब 4,800 बिजली ट्रांसफार्मर (DTR) ठप पड़ गए हैं, जिसके चलते कड़ाके की ठंड के बीच हजारों परिवार अंधेरे में रहने को मजबूर हैं. लोक निर्माण विभाग और बिजली बोर्ड की टीमें युद्ध स्तर पर बहाली कार्यों में जुटी हुई हैं.
मुसीबत के बीच बागवानों के चेहरे खिले
हालाँकि बर्फबारी ने राहगीरों और स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन मंत्री जगत सिंह नेगी ने इसे कृषि और बागवानी के लिए 'वरदान' बताया है. उन्होंने कहा, "इस बर्फबारी का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. लंबे सूखे के बाद यह हिमपात किसानों और बागवानों के लिए संजीवनी साबित होगा. सेब की फसल के लिए आवश्यक चिलिंग ऑवर्स पूरे होंगे और जल स्रोतों का जलस्तर भी सुधरेगा."
23 जनवरी के बाद फिर बिगड़े हालात
गौरतलब है कि प्रदेश अभी 23 जनवरी को हुई भारी बर्फबारी के झटकों से उबर भी नहीं पाया था कि ताज़ा हिमपात ने चुनौतियों को दोगुना कर दिया है. सड़कों पर जमी बर्फ और फिसलन के कारण ऊँचाई वाले इलाकों में वाहनों की आवाजाही जोखिम भरी हो गई है. प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को अनावश्यक यात्रा न करने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है.
