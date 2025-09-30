हिमाचल के सरकारी स्कूल के चेक पर लिखी अंग्रेजी पढ़ माथा पीट लेंगे आप! फोटो वायरल

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के शिक्षा खंड रोनहाट का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय आजकल खूब सुर्खियों में है. क्योंकि एक चेक सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है. चेक के वायरल होने का कारण अंग्रेजी में लिखी गई भारी भरकम गलतियां हैं.

अंग्रेजी के शब्दों की इन गलतियों पर भारी आलोचना भी हो रही हैं. 7616 रुपये चेक की सही संख्या लिखी गई हैं. लेकिन इंग्लिश में गलतियां करते हुए 'saven thursday six harendra sixty rupees only' लिखा गया है.

स्कूल के प्रधानाचार्य ने मानी गलती

स्कूल प्रबंधन की इस लापरवाही से हर तरफ किरकिरी हो रही है. जानकारी के अनुसार, गलतियों से भरे इस चेक को बैंक ने अस्वीकार कर दिया. जिसके बाद स्कूल को एक संशोधित चेक जारी करना पड़ा. उधर जब इस संदर्भ में रोनहाट स्कूल के प्रधानाचार्य कुलदीप सिंह नेगी से संपर्क किया गया तो उन्होंने माना कि मिड डे मील प्रभारी से चेक की इंग्लिश में राशि लिखने में गलतियां हुई हैं. उस दिन मैंने भी कई दस्तावेजों पर साइन किए, इसलिए चेक की गलतियां ध्यान में नहीं आई.

शराबी शिक्षक का वीडियो हुआ था वायरल

हिमाचल सरकार प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता के बड़े बड़े दावे करती हैं. लेकिन इन दावों की पोल इस तरह की तस्वीरों से सामने आती हैं. इससे पहले मंडी से शराबी शिक्षक का वीडियो भी वायरल हुआ था. कहां बच्चों के एग्जाम के बीच शिक्षक नशे में धुत मिला था.