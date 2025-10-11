PM धन-धान्य कृषि योजना के लिए जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री का जताया आभार, कही ये बात

हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लगभग 35 हजार करोड़ की लागत से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य योजना शुरुआत करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है. साथ ही सभी देश वासियों को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, ये सिर्फ दाल उत्पादन बढ़ाने का मिशन नहीं है, बल्कि हमारी भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने का भी अभियान है.

जयराम ठाकुर ने कहा कि, बीते 11 वर्षों से सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि किसान सशक्त हो, खेती पर ज्यादा निवेश हो. किसानों को इससे बेहतर बीज, भंडारण सुविधाएं और उपज की सुनिश्चित खरीद से सीधा लाभ मिलेगा. 24000 करोड़ रुपये की पीएम धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य सिंचाई सुविधा बढ़ाना, फसल उत्पादकता को बढ़ावा देना और किसानों को ऋण प्रदान करना है.

कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को मिलेगा फायदा

उन्होंने बताया कि देश के 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को इस योजना से लाभ मिलेगा. इसमें हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर को भी शामिल किया गया है. दिवाली से पहले पीएम की इस सौगात से दिवाली की खुशियां दुगुनी हो गई है.

2030 तक चयनित जिलों को राष्ट्रीय औसत तक लाने का लक्ष्य

जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक चयनित जिलों को राष्ट्रीय औसत तक लाया जाए. देशभर के जिन 100 आकांक्षी जिलों को इस योजना के लाभ के लिए शामिल किया गया है. उन्हें 11 मंत्रालयों की 36 से ज्यादा योजनाओं का भी लाभ मिलेगा. लगभग है कि 1.7 करोड़ किसानों को धन धान्य कृषि योजना का लाभ मिलेगा. इससे योजना की व्यापकता और प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है.

वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जोरदार हमला बोला है. जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार ने पूरे प्रदेश में व्यवस्थाओं को उलट पलट दिया है. आज प्रदेश का हर वर्ग या तो सड़कों पर है या फिर सड़कों पर आने की तैयारी में है.

