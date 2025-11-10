आपदा पीड़ितों के लिए सुक्खू सरकार का बड़ा कदम, खातों में सीधे पहुंची राहत राशि

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि की एक बड़ी किस्त जारी की. उन्होंने एक क्लिक से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से 4,914 लाभार्थियों के खातों में 81.28 करोड़ रुपये की राहत राशि वितरित की.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

तीन जिलों के हजारों परिवारों को मिली राहत

जारी की गई राशि में, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए मकानों के लिए 1,513 लाभार्थियों को 7 लाख रुपये की कुल राहत में से 4-4 लाख रुपये की पहली किस्त प्रदान की गई. इन लाभार्थियों में मंडी जिले से 781, कुल्लू से 631 और बिलासपुर जिले से 101 परिवार शामिल हैं.

इसके अतिरिक्त, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 3,401 प्रभावित लाभार्थियों को एक-एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई. इनमें 1,547 लाभार्थी मंडी, 1,541 लाभार्थी कुल्लू और 313 लाभार्थी बिलासपुर जिले से संबंधित हैं.

मंडी पर विशेष फोकस, 72 करोड़ रुपये की परियोजनाएं जारी

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक अकेले मंडी जिले के 4,375 प्रभावित परिवारों को 14.46 करोड़ रुपये की राहत सहायता वितरित की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा मंडी में 72 करोड़ रुपये की लागत से 27 आपदा न्यूनीकरण परियोजनाओं (Disaster Mitigation Projects) का काम तेजी से किया जा रहा है. इसके अलावा, राज्य कार्यकारी समिति ने 18.84 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की पांच और परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जबकि सात अतिरिक्त परियोजनाओं के प्रस्ताव भी तैयार किए जा रहे हैं.

आजीविका के लिए ‘मधु मांडव’ पहल का शुभारंभ

कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने ‘मधु मांडव’ नाम की एक नई पहल का भी शुभारंभ किया. इस पहल को मुख्य रूप से जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य प्रभावित परिवारों को आजीविका का एक नया साधन देना है.

इसके तहत, प्रभावित परिवारों को मधुमक्खी पालन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ मधुमक्खी पालन इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाएगी. इस कार्यक्रम के तहत उत्पादित शहद का विपणन ‘हिम-ईरा मांडव’ ब्रांड नाम से किया जाएगा.

बेटी निकिता का सहारा बनी सरकार

कार्यक्रम में एक भावुक क्षण भी आया, जब मुख्यमंत्री ने सराज विधानसभा क्षेत्र के पंगलूर में बाढ़ में अपने माता-पिता को खोने वाली बच्ची निकिता को 7.95 लाख रुपये का चेक प्रदान किया. मुख्यमंत्री ने निकिता के लिए 21 लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की भी घोषणा की. उन्होंने कहा, "निकिता जैसी बेटियां अकेली नहीं हैं और प्रदेश सरकार इन बच्चियों के साथ मजबूती से खड़ी है."