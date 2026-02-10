RDG बंद होने पर सियासत तेज, दिल्ली रवाना होने से पहले CM सुक्खू का विपक्ष पर वार

हिमाचल प्रदेश में राजस्व घाटा अनुदान RDG बंद होने के फैसले से मचे सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार को दिल्ली दौरे पर रवाना हो गए. मुख्यमंत्री ने केंद्र से RDG बहाल करने की मांग को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात का समय मांगा है. इसके अलावा वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की ओर से बुलाई गई संगठन विस्तार बैठक में भी शामिल होंगे.

दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि RDG बंद होने पर विपक्ष को राजनीति छोड़कर प्रदेश हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहिए, लेकिन जयराम ठाकुर प्रदेश हित के बजाय कुर्सी हित देख रहे हैं.

विपक्ष पर राजनीति का आरोप

सुक्खू ने कहा कि विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जल्दी ही भाजपा की सरकार हिमाचल में बनने वाली है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. जयराम ठाकुर वित्त विभाग की प्रेजेंटेशन में नहीं आए और झूठ बोल रहे हैं कि उन्हें वित्त सचिव के माध्यम से चिट्ठी भेजी गई, जबकि मैंने खुद उन्हें चिट्ठी लिखकर बुलाया था.

सीएम सुक्खू का बयान

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जयराम ठाकुर पर हमला करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में हिमाचल को 54 हजार करोड़ RDG और 16 हजार करोड़ GST कंपेंसेशन मिला, लेकिन कांग्रेस सरकार को तीन साल में केवल 17 हजार करोड़ RDG मिला. उन्होंने आरोप लगाया कि जयराम ठाकुर ने वित्तीय कुप्रबंधन किया, ठेकेदारों को पैसा बांटा और 10 हजार करोड़ की कर्मचारी-पेंशनर देनदारियां छोड़कर गए. वर्तमान सरकार ने राजस्व में 3800 करोड़ का इजाफा किया है.

सुक्खू ने आश्वासन दिया कि सरकार कड़े फैसले लेकर विकास को आगे बढ़ाएगी. न तो विकास परियोजनाएं प्रभावित होंगी, न ही कर्मचारियों-पेंशनरों की सैलरी-पेंशन बंद होगी. सरकार संसाधन जुटाएगी. उन्होंने कहा कि RDG की लड़ाई मैं लड़ूंगा, मुझे लड़ाई लड़नी भी आती है और जीतना भी आता है.