हिमाचल प्रदेश में फिर बिगड़ेगा मौसम! जनवरी महीने में 11 जिलों में सामान्य से ज्यादा बरसे बादल

इन दिनों पहले ही उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की मार झेल रहा है, और अब हिमाचल प्रदेश में मौसम के पूर्वानुमान को लेकर एक बार फिर बारिश की खबरें का अंदाजा लगाया जा रहा है. IMD के अनुसार राज्य में मौसम का मिजाज फिर बिगड़ेने वाला है.

बता दें कि तीन महीने के सूखे के बाद जनवरी में मौसम ने काफी राहत पहुंचाई है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और निचले इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई है. हालांकि राजधानी शिमला में सुबह से मौसम साफ बना हुआ है, शाम तक मौसम बिगड़ने के आसार हैं.

इन जिलों में हिमपात की संभावना

मौसम केंद्र शिमला के विज्ञानी संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि चंबा, लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा और शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात होने की संभावना है. 1 फरवरी से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है. उन्होंने बताया कि हिमाचल के 11 जिलों में जनवरी माह में सामान्य से 29 फीसदी ज्यादा बारिश हुई, जबकि किन्नौर जिले में सामान्य से 47 फीसदी कम बारिश हुई.

भारी बर्फबारी के कारण राज्य में कई तरह की परेशानी

हालांकि ताजा बर्फबारी ने किसानों और बागवानों को राहत पहुंचाई है, लेकिन दुश्वारियां भी बढ़ी हैं. बर्फबारी के बाद से अभी भी हिमाचल में हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं. प्रदेश में अभी भी 3 राष्ट्रीय राज मार्ग (National Highway) समेत 482 सड़कें यातायात के लिए बंद पड़ी हैं. सबसे ज्यादा सड़कें लाहौल में बंद पड़ी हैं. लोगों की आवाजाही में कई तरह की दिक्कतें आ रही है, वहीं पर्यटकों को भी लंबी जाम के कारण परेशानी झेलना पड़ रहा है.

जानकारी के अनुसार, लाहौल-स्पीति में 2 राष्ट्रीय राज मार्ग (National Highway) और 273 सड़कें बंद हैं. जबकि 436 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं. 62 पानी की परियोजनाएं भी ठप पड़ी हैं.