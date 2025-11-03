हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHimachal News: हिमाचल में तेजी से बदलेगा मौसम, 4-5 नवंबर को भारी बर्फबारी के आसार, हाई अलर्ट जारी

Himachal News: हिमाचल में तेजी से बदलेगा मौसम, 4-5 नवंबर को भारी बर्फबारी के आसार, हाई अलर्ट जारी

HP Weather: हिमाचल में 4-5 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश-बर्फबारी की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने कई जिलों में यलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

By : पराक्रम चन्द | Updated at : 03 Nov 2025 10:58 AM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है जिससे राज्य के ऊंचे और मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में 4 और 5 नवंबर को बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने इन दो दिनों के लिए कई जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. 2 और 3 नवंबर को मौसम शुष्क रहेगा जबकि 6 नवंबर से फिर से आसमान साफ रहने के आसार हैं.

पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम का मिजाज

मौसम केंद्र शिमला के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ 4 नवंबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा. इसके असर से चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने की संभावना है. इस दौरान ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है. विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की चेतावनी दी है.
तापमान में उतार-चढ़ाव और ठंड में बढ़ोतरी

राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बड़ा अंतर देखा जा रहा है. कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान -1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि ऊना का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2-3 दिनों में तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन बारिश-बर्फबारी के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है.

इन जगहों पर दर्ज हुआ तापमान

बीते 24 घंटों में शिमला का न्यूनतम तापमान 12.0, सुंदरनगर का 11.8, भुंतर का 9.3, कल्पा का 4.7, धर्मशाला का 11.8, ऊना का 15.2, नाहन का 13.7, केलांग का 0.7, पालमपुर का 10.0, सोलन का 10.4, मनाली का 6.1, कांगड़ा का 13.5, मंडी और बिलासपुर का 13.9 जबकि हमीरपुर का तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. दीवाली के बाद से प्रदेश में मौसम खुश्क बना हुआ था, लेकिन अब फिर से ठंड में तेजी आने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें:  हिमाचल: जयराम ठाकुर ने गुरु तेग बहादुर के बलिदान को किया याद, बताया 'हिन्द दी चादर'

और पढ़ें
Published at : 03 Nov 2025 08:38 AM (IST)
Tags :
HP News WEATHER UPDATE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
कौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर
कौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर
विश्व
ICC Women World Cup Final: 'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप
इंडिया
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
Advertisement

वीडियोज

Women World Cup: टीम इंडिया बनी विश्व विजेता, PM Modi और Amit Shah ने ऐसे दी बधाई | Breaking
Women World Cup: टीम इंडिया की जीत पर Deepti Sharma की मां का भावुक बयान | India vs South Africa
इंस्टा के अजनबी से बीवी की आशिकी
पटना की सड़कों पर नजर आए PM Modi, उमड़ी भारी भीड़
अनंत की गिरफ्तारी, किस पर पड़ेगी भारी ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
कौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर
कौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर
विश्व
ICC Women World Cup Final: 'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप
इंडिया
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
टेलीविजन
अशनूर कौर के साथ अभिषेक बजाज की बॉन्डिंग पर एक्टर की Ex वाइफ ने साधा निशाना, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
अश्नूर संग अभिषेक की बढ़ती बॉन्डिंग पर एक्स वाइफ ने कसा तंज, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
हेल्थ
बच्चे को हद से ज्यादा पसीना आए तो न करें इग्नोर, ये छोटा सा लक्षण हो सकता है बड़ी बीमारी का संकेत
बच्चे को हद से ज्यादा पसीना आए तो न करें इग्नोर, ये छोटा सा लक्षण हो सकता है बड़ी बीमारी का संकेत
जनरल नॉलेज
मतदाता स्याही का चुनावी कनेक्शन, कब से हो रहा इसका इस्तेमाल; जानें इंडेलिबल इंक की पूरी कहानी
मतदाता स्याही का चुनावी कनेक्शन, कब से हो रहा इसका इस्तेमाल; जानें इंडेलिबल इंक की पूरी कहानी
ट्रैवल
Best places for Travel: 30 हजार सैलरी वाले सिर्फ 5000 में घूम सकते हैं ये जगहें, दिल लूट लेगा हर पॉइंट
30 हजार सैलरी वाले सिर्फ 5000 में घूम सकते हैं ये जगहें, दिल लूट लेगा हर पॉइंट
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget