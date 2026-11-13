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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल में बर्फबारी का दौर शुरू, दारचा-लेह हाईवे पर आवाजाही बंद

हिमाचल में बर्फबारी का दौर शुरू, दारचा-लेह हाईवे पर आवाजाही बंद

लाहौल-स्पीति में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के चलते जनजीवन और सड़क यातायात प्रभावित होने लगा है. इस कारण जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है,

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 13 Nov 2026 11:56 AM (IST)
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हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है. जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के चलते जनजीवन और सड़क यातायात प्रभावित होने लगा है.

बर्फबारी के कारण दारचा-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई है. सड़क पर बर्फ जमने और फिसलन बढ़ने के चलते इस मार्ग को यातायात के लिए बंद करना पड़ा है.

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बर्फबारी से वाहनों की आवाजाही बंद 

जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते कई प्रमुख सड़क मार्गों पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है. शिंकुला पास, बारालाचा पास और कुंजुम टॉप सहित अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए असुरक्षित हो गई हैं.

लाहौल घाटी में रोहतांग दर्रे से लेकर उदयपुर और मनाली-लेह मार्ग पर वीरवार रात से रुक-रुककर बर्फबारी हो रही है. लगातार हिमपात के कारण कई स्थानों पर 10 से 15 सेंटीमीटर तक बर्फ जम गई है. इससे सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है और वाहनों की आवाजाही जोखिम भरी हो गई है.

उंचाई वाले इलाकों में बढ़ी ठंड 

मौसम में आए इस बदलाव से लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड बढ़ गई है. वहीं, मार्ग बंद होने से लेह की ओर जाने वाले यात्रियों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. प्रशासन की ओर से यात्रियों को मौसम और सड़क की स्थिति सामान्य होने तक दारचा-लेह मार्ग पर यात्रा न करने की सलाह दी जाती है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बर्फ़बारी 15 नवंबर तक रहेगी. इससे न्यूनतम तापमान में भी गिरावट जारी रहेगी. मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश के कई ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड और बर्फबारी को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है.

यह भी पढ़ें: हिमाचल में आज से बदलेगा मौसम, इन 5 जिलों में जारी हुआ येलो अलर्ट

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 13 Nov 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
SNOWFALL HImachal Pradesh News
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