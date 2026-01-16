हिमाचल में आज से बदलेगा मौसम, IMD ने इन स्थानों पर जताई बर्फबारी की संभावना

हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से शुक्रवार (16 जनवरी) से छह दिन बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. 19 और 20 जनवरी को बारिश और बर्फबारी का अधिक प्रभाव रहेगा. इस दौरान प्रदेश में लंबे ड्राई स्पेल के टूटने की संभावना है. मौसम विभाग ने चंबा और लाहौल-स्पीति में बर्फबारी की संभावना जताई है.

16 से 21 जनवरी तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया गया है. इसके अलावा मैदानी जिलों मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर और ऊना में शीतलहर का प्रकोप अगले 24 घंटे के दौरान भी जारी रहेगा. इसके लिए इन सभी जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने दी यह जानकारी

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि 16 से 18 जनवरी के बीच अधिक ऊंचे व मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में ही बारिश व बर्फबारी होने की संभावना है. 19 जनवरी को मौसम का असर और व्यापक हो सकता है. हालांकि शिमला, मनाली में 19 जनवरी तक बर्फबारी होने की उम्मीद काफी कम है, लेकिन हल्की बारिश होने की उम्मीद है.

इस दिन प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होने की संभावना है, जबकि ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का पूर्वानुमान है. हालांकि शिमला शहर, कुफरी नारकंडा, मनाली पर्यटन स्थलों में बर्फबारी के कम ही आसार हैं.

तापमान में आएगी तेजी से गिरावट

मौसम में बदलाव होने से तापमानों में गिरावट आएगी और ठंड भी बढ़ने की संभावना है. हालांकि अभी न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा चल रहे हैं. लाहौल-स्पीती में न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया. यहां का तापमान माइनस 5 डिग्री रहा.

कल्पा, सीओबाग और सोलन में तापमान शून्य के करीब दर्ज किया गया है. शिमला में तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया है. दिन के समय प्रदेश में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक रहा. फिलहाल बर्फबारी के 19 जनवरी के बाद ही होने की संभावना जताई गई है.