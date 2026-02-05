शिमला: फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, हिमाचल प्रदेश में 9 फरवरी से फिर बारिश-बर्फबारी

हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बर्फबारी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. हिमाचल प्रदेश में फिर से छह फरवरी को अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं व्यक्त की गई है. उसके बाद 9 फरवरी से राज्य में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. इस विक्षोभ के प्रभाव से 9 से 11 फरवरी को राज्य में फिर से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है.

बता दें कि हिमाचल के शिमला में कुछ दिनों पहले बर्फबारी हुई थी. जिसके बाद क्षेत्र में ठंड बढ़ गई थी. अब मौसम विभाग ने सूचना जारी कर दी है कि एक बार फिर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश होगी.

प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावनाएं

इस दौरान प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस दौरान बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई है. हालांकि गुरुवार (5 फरवरी) को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ रहा और धूप खिली. 7 और 8 फरवरी को भी राज्य के अधिकांश भागों में मौसम के साफ रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है. अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ. ऊंचे क्षेत्रों में यह-एक से छह डिग्री, मध्य क्षेत्रों में तीन से 20 डिग्री और निचले क्षेत्रों में 19 से 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

कुकुमसेरी में दर्ज किया गया माइनस- 14.9 डिग्री सेल्सियस

इसके अलावा, प्रदेश के 4 क्षेत्रों में न्यूनतम पारा माइनस डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया. इस दौरान सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में माइनस -14.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं ऊना में सबसे अधिक अधिकतम पारा 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग ने लोगों को ठंड से बचने की सलह दी है.

