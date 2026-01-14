हिमाचल प्रदेश में इस बार सर्दियों के मौसम में करीब 3 महीने से सूखे जैसे हालात बने हुए हैं. इस बार ज्यादा बर्फबारी भी नहीं देखने को मिली है. जिससे लोगों में थोड़ी मायूसी देखने को मिल रही है. इस बीच मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी ने राहत की उम्मीद जगा दी है.

मौसम केंद्र शिमला की माने तो इस क्षेत्र में 16 से 20 जनवरी के दौरान हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है. मौसम विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि 16 से 20 जनवरी के बीच विशेष रूप से ऊंचाई वाले और पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश व हिमपात की संभावना है, जबकि मैदानी और मध्यवर्ती इलाकों में भी बारिश हो सकती हैं.

शिमला-मनाली में भारी बर्फबारी का अलर्ट

मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में शिमला और मनाली जैसे प्रमुख हिल स्टेशनों पर इस सर्दी के सीजन की पहली अच्छी बर्फबारी दिखने को मिल सकती है. ऐसे में आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी.

मौसम विभाग ने बुधवार को भी प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की है. मंगलवार को भी राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा और “सूखी ठंड” का असर लगातार बढ़ता नजर आया.

बारिश नहीं होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ी

मौसम की बेरुखी ने बागवानों व किसानों को मुश्किलें बढ़ा दी हैं. राज्य में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां गेहूं की फसल की बुआई तक नहीं हो पाई है. मैदानी इलाकों में रबी की प्रमुख फसल गेहूं बारिश न होने से प्रभावित हो रही है, वहीं बागवानी क्षेत्र में सेब सहित अन्य फसलों पर भी सूखे की मार पड़ रही है.

बीते 24 घंटे के दौरान ताबो में सबसे कम तापमान माइनस 5.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. जबकि, शिमला का तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रहा. पांवटा का तापमान 10 डिग्री और प्रदेश के अन्य शहरों का तापमान दस डिग्री से कम ही रिकॉर्ड किया गया है.