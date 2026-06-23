हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशवीरभद्र सिंह की जयंती पर रिज मैदान में श्रद्धांजलि, राज्यपाल बोले- भेदभाव से ऊपर उठकर किया प्रदेश का विकास

वीरभद्र सिंह की जयंती पर रिज मैदान में श्रद्धांजलि, राज्यपाल बोले- भेदभाव से ऊपर उठकर किया प्रदेश का विकास

Shimla News In hindi: रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह की जयंती पर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने श्रद्धांजलि दी. राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने भेदभावरहित विकास पर जोर दिया.

Written By : पराक्रम चन्द |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 23 Jun 2026 01:31 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश के छह बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की जयंती मंगलवार को पूरे प्रदेश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई. राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में स्थित उनकी प्रतिमा पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे.

राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने वीरभद्र सिंह को प्रदेश और देश की राजनीति की एक बड़ी शख्सियत बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए समर्पित कर दिया. उन्होंने कभी जाति-पात, क्षेत्रवाद या किसी प्रकार के भेदभाव की राजनीति नहीं की. सभी क्षेत्रों और वर्गों के लोगों के लिए समान विकास सुनिश्चित किया.

हिमाचल प्रदेश बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 8 IPS अधिकारियों के तबादले, इल्मा अफरोज बनीं एसपी नूरपुर

छह बार मुख्यमंत्री चुना जाना उनकी लोकप्रियता बताती है

राज्यपाल ने कहा कि छह बार मुख्यमंत्री चुना जाना इस बात का प्रमाण है कि जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता और लोकप्रियता कितनी व्यापक थी. उन्होंने आशा व्यक्त की कि वीरभद्र सिंह के पुत्र और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी पिता के आदर्शों और विकास की सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश की सेवा करेंगे.

पिता के मार्ग पर चल रहा हूं- विक्रमादित्य सिंह 

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे उनके दिखाए मार्ग पर चलने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने जिस दूरदर्शिता और समर्पण के साथ हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया, उसी सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि वीरभद्र सिंह की जयंती के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रक्तदान शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर तथा फल वितरण जैसे सेवा कार्य आयोजित किए जा रहे हैं. 

विकास पुरुष के योगदान को याद किया

वीरभद्र सिंह केवल एक राजनेता नहीं बल्कि हिमाचल के विकास पुरुष थे, जिनकी सोच और कार्यशैली आज भी प्रदेश के लिए प्रेरणास्रोत बनी हुई है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी रिज मैदान पर पहुंचकर उन्हें नमन किया और उनके योगदान को याद किया .राज्यपाल और मंत्री के अलावा कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों और कांग्रेस नेताओं ने भी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की.

इस अवसर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. स्वर्गीय वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश की राजनीति के प्रमुख स्तंभ रहे. उन्होंने प्रदेश को कई महत्वपूर्ण योजनाओं और विकास कार्यों की सौगात दी. उनकी जयंती को सेवा दिवस के रूप में मनाने की परंपरा अब मजबूती से स्थापित हो चुकी है.

हिमाचल सरकार का बड़ा ऐलान: जुलाई 2026 में मिलेगा प्री-2016 पेंशनरों का पूरा बकाया

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 23 Jun 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
Shimla News HImachal Pradesh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
वीरभद्र सिंह की जयंती पर रिज मैदान में श्रद्धांजलि, राज्यपाल बोले- भेदभाव से ऊपर उठकर किया प्रदेश का विकास
वीरभद्र सिंह की जयंती पर रिज मैदान में श्रद्धांजलि, राज्यपाल बोले- भेदभाव से ऊपर उठकर किया प्रदेश का विकास
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल सरकार का बड़ा ऐलान: जुलाई 2026 में मिलेगा प्री-2016 पेंशनरों का पूरा बकाया
हिमाचल सरकार का बड़ा ऐलान: जुलाई 2026 में मिलेगा प्री-2016 पेंशनरों का पूरा बकाया
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 8 IPS अधिकारियों के तबादले, इल्मा अफरोज बनीं एसपी नूरपुर
हिमाचल प्रदेश बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 8 IPS अधिकारियों के तबादले, इल्मा अफरोज बनीं एसपी नूरपुर
हिमाचल प्रदेश
शिमला में 21 हजार मिड-डे मील वर्कर्स की हड़ताल, 8 हजार से अधिक स्कूल प्रभावित!
शिमला में 21 हजार मिड-डे मील वर्कर्स की हड़ताल, 8 हजार से अधिक स्कूल प्रभावित!
Advertisement

वीडियोज

नई SUV खरीदनी है? July में launch होंगी ये सबसे बड़ी SUVs! #suv #autolive
Sansani | Crime News: लखनऊ अग्निकांड...15 बच्चों का कातिल कौन ? | Lucknow Coaching Fire
Lucknow Coaching Center Fire: लखनऊ अग्निकांड पर योगी का सबसे बड़ा फैसला | Yogi | Latest News
Lucknow Coaching Center Fire: दिल्ली से लखनऊ तक...आग का खेल कब रुकेगा? | Yogi | Aliganj News
Lucknow Coaching Fire Tragedy: परिजनों के आंसूओं' का हिसाब कौन देगा ? | CM Yogi | UP News | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
El Nino Impact: NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा
NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की रिपोर्ट SIT ने गृह सचिव को सौंपी, जल्द होगा बड़ा खुलासा
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की रिपोर्ट SIT ने गृह सचिव को सौंपी, जल्द होगा बड़ा खुलासा
इंडिया
इस देश में है सोने और यूरेनियम का बड़ा भंडार! प्लान लेकर पहुंच गए विदेश मंत्री एस जयशंकर, जानें क्या होगा भारत को फायदा?
इस देश में है सोने और यूरेनियम का बड़ा भंडार! प्लान लेकर पहुंच गए विदेश मंत्री, जानें क्या होगा भारत को फायदा?
ओटीटी
सलमान-संजय दत्त पर पैप्स ने पूछा ऐसा सवाल की भड़क उठे रितेश देशमुख, बोले- 'मुझे जवाब नहीं देना'
सलमान-संजय दत्त पर पैप्स ने पूछा ऐसा सवाल की भड़के रितेश देशमुख, बोले- 'मुझे जवाब नहीं देना'
क्रिकेट
IND Vs ENG T20 Series 2026: वैभव सूर्यवंशी से पहले इंग्लैड क्यों पहुंचे उनके पिता,अरबपति बिजनेसमैन से की मुलाकात, जानिए वजह
वैभव सूर्यवंशी से पहले इंग्लैड क्यों पहुंचे उनके पिता,अरबपति बिजनेसमैन से की मुलाकात, जानिए वजह
विश्व
US-Pak Relations: 'हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं', जेडी वेंस की बात सुनकर भड़क गए अमेरिकी नेता, बोले- 'ये वही हैं, जिन्होंने...'
'हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं', जेडी वेंस की बात सुनकर भड़क गए अमेरिकी नेता, बोले- 'ये वही हैं, जिन्होंने...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: 15 लोगों को निगल गई आग, किसी की थी शादी, कोई घर का इकलौता चिराग, कैसे हुआ यह दर्दनाक अग्निकांड
लखनऊ: 15 लोगों को निगल गई आग, किसी की थी शादी, कोई घर का इकलौता चिराग, कैसे हुआ यह दर्दनाक अग्निकांड
एग्रीकल्चर
नीम से कैसे बना सकते हैं जैविक खाद, तरीका जान लेंगे तो होगी हजारों की बचत?
नीम से कैसे बना सकते हैं जैविक खाद, तरीका जान लेंगे तो होगी हजारों की बचत?
ABP NEWS
Lucknow Coaching Fire: लखनऊ अग्निकांड में अधिकारियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
Lucknow Coaching Fire: लखनऊ अग्निकांड में अधिकारियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
ABP NEWS
Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी के परिजनों से मिलने पहुंचे Khesari Lal Yadav
Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी के परिजनों से मिलने पहुंचे Khesari Lal Yadav
ABP NEWS
Tej Pratap Viral News: तेज प्रताप यादव के घर चोरी, जांच के लिए पहुंची पुलिस
Tej Pratap Viral News: तेज प्रताप यादव के घर चोरी, जांच के लिए पहुंची पुलिस
ABP NEWS
Lucknow Viral News: डिप्टी CM Brajesh Pathak लखनऊ अग्निकांड पर बात करते हुए भावुक होकर रो पड़े
Lucknow Viral News: डिप्टी CM Brajesh Pathak लखनऊ अग्निकांड पर बात करते हुए भावुक होकर रो पड़े
ABP NEWS
Viral Video: गंगा में ‘चिकन चियर्स’ डालना पड़ा भारी, पुलिस ने की कार्रवाई
Viral Video: गंगा में ‘चिकन चियर्स’ डालना पड़ा भारी, पुलिस ने की कार्रवाई
Embed widget