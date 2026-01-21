हिमाचल: कांग्रेस सरकार में परिवहन को मिला 2600 करोड़ का राजस्व, ई-टैक्सी को लेकर बनी यह योजना

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल: कांग्रेस सरकार में परिवहन को मिला 2600 करोड़ का राजस्व, ई-टैक्सी को लेकर बनी यह योजना

Himachal News: उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि धर्मशाला के नड्डी में एशिया की सबसे बड़ी 4.2 किमी लंबी जिपलाइन बनाई जा रही है. ट्रांसपोर्ट विभाग के राजस्व में 37% की बढ़ोतरी हुई है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: जतिन राय | Updated at : 21 Jan 2026 09:18 AM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में राज्य परिवहन विकास और सड़क सुरक्षा परिषद की पांचवीं बैठक की अध्यक्षता की. बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ट्रांसपोर्ट विभाग के राजस्व में ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद राज्य परिवहन विभाग ने अब तक 2600 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जो पूर्व सरकार की तुलना में 37 प्रतिशत अधिक है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में लगभग 1500 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था. यह वृद्धि विभाग की बेहतर कार्यप्रणाली और नई योजनाओं का परिणाम है.

एशिया की सबसे बड़ी जिपलाइन नड्डी में

मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि ट्रांसपोर्ट विभाग नड्डी (धर्मशाला) में एशिया का सबसे बड़ा जिपलाइन प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है. यह 4.2 किलोमीटर लंबा ग्रीन प्रोजेक्ट होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का पेड़ कटान नहीं किया जाएगा. यह परियोजना पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का भी उदाहरण बनेगी. उप-मुख्यमंत्री ने बताया कि विभाग ऑटो अप्रूवल मैकेनिज्म की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे RTO, MVI और SDM की भूमिका को कम किया जा रहा है.

गुड्स कैरेज परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी कई सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, जिससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. मोबाइल फिटनेस सुविधा के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांच और अप्रूवल भी ऑनलाइन किया जाएगा.

शिमला रोपवे प्रोजेक्ट में देरी

शिमला रोपवे प्रोजेक्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह परियोजना अपनी तय समय सीमा से 4 से 5 साल पीछे चल रही है. लागत बढ़ने के चलते इस प्रोजेक्ट को राय के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया है, क्योंकि योजना का 80 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाना है. उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) स्थापित किए जा रहे हैं. निजी क्षेत्र में कांगड़ा, सिरमौर और मंडी में ATS बनाए जा रहे हैं, जबकि हरोली और नादौन में सरकारी ATS स्थापित किए जा रहे हैं.

स्क्रैपिंग पॉलिसी पर जोर

स्क्रैपिंग पॉलिसी पर भी विभाग सक्रियता से काम कर रहा है. सोलन और हमीरपुर में दो स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं और अब तक 1692 पुराने वाहनों को स्क्रैप किया जा चुका है. यह पहल पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है.

राजीव गांधी ई-टैक्सी योजना

राजीव गांधी ई-टैक्सी योजना के तहत सरकार द्वारा 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है, जबकि पुरानी टैक्सियों को ई-टैक्सी में बदलने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी. पहले चरण में 1000 पुरानी टैक्सियों को ई-टैक्सी में बदलने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा 390 ई-बसों की खरीद पर 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी.

आवेदन की तिथियां:

-ई-टैक्सी: 15 जनवरी से 4 फरवरी तक
-ई-बस: 8 फरवरी तक

वाहन पंजीकरण के आंकड़े

मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश में कुल 24,48,591 वाहन पंजीकृत हैं और औसतन हर 9 व्यक्तियों पर एक वाहन है. ई-चालान प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभाग को पूरी तरह से सुसज्जित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 600 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें सुरक्षित बनाने का कार्य जारी है. वर्तमान में केवल 4 प्रतिशत क्षेत्रों में क्रैश बैरियर लगे हैं, जबकि शेष स्थानों पर कार्य किया जाना है.

प्रदेश में 129 स्थानों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं. यह ई-व्हीकल को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को दो एक्सीडेंट मामलों में चयनित अस्पतालों में डेढ़ लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा.

यह योजना शिमला, मंडी और ऊना में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है. इसके अतिरिक्त दो लाख रुपये का बीमा और 50 हजार रुपये घायल व्यक्ति को दिए जाएंगे. उप-मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में 10 प्रतिशत और दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में 9 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. यह सड़क सुरक्षा उपायों की सफलता को दर्शाता है.

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Published at : 21 Jan 2026 09:18 AM (IST)
Dharamshala News Deputy Chief Minister Mukesh Agnihotri HImachal Pradesh News
Embed widget