हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशपांवटा साहिब: ग्रेट खली ने तहसीलदार पर लगाए करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप, CM से की जांच की मांग

पांवटा साहिब: ग्रेट खली ने तहसीलदार पर लगाए करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप, CM से की जांच की मांग

Himachal Pradesh News: विश्व प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली ने हिमाचल के पांवटा साहिब तहसीलदार पर करोड़ों के भ्रष्टाचार, जमीनी दस्तावेजों में हेराफेरी और मिलीभगत का सनसनीखेज आरोप लगाया है.

By : पराक्रम चन्द | Updated at : 20 Jan 2026 04:49 PM (IST)
Preferred Sources

विश्व प्रसिद्ध WWE रेसलर दिलीप सिंह राणा उर्फ 'द ग्रेट खली' ने सिरमौर जिले के पांवटा साहिब राजस्व विभाग में तैनात तहसीलदार पर करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार और जमीनी दस्तावेजों में हेराफेरी के सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. शिमला में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान खली ने कहा कि अधिकारी खुद को संविधान से ऊपर समझ रहे हैं और गरीब लोगों की जमीनों को रसूखदारों के नाम कर उन्हें भूमिहीन बनाया जा रहा है.

खली के अनुसार, उनके पिता ने वर्ष 2013 में पांवटा साहिब के सूरजपुर गांव में एक महिला से 16 बीघा जमीन खरीदी थी. खली का दावा है कि उनके पास इस जमीन के सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं. विवाद तब शुरू हुआ जब हाल ही में खली ने इस जमीन पर चारदीवारी लगवाई. दूसरे पक्ष, वीरेंद्र सिंह ने इस पर अपना हक जताया, जिसके बाद तहसीलदार ने खली के दस्तावेजों को दरकिनार करते हुए जमीन किसी और की बता दी. खली का आरोप है कि तहसीलदार ऋषभ शर्मा ने दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ कर यह जमीन प्रॉपर्टी डीलरों को फायदा पहुँचाने के लिए हड़पने की कोशिश की है.

तहसीलदार और SDM पर मिलीभगत के आरोप

प्रेस वार्ता में खली ने तहसीलदार के साथ-साथ स्थानीय SDM पर भी मिलीभगत के आरोप जड़े. उन्होंने दावा किया कि केवल वे ही नहीं, बल्कि इलाके के लगभग 100 से अधिक लोग इस 'राजस्व सिंडिकेट' से पीड़ित हैं. अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए खली ने कहा, "तहसीलदार लोगों को बिना सूचना दिए 'एक्स-पार्टी' (एकपक्षीय) फैसले ले रहे हैं और वर्षों से काबिज लोगों को बेदखल कर रहे हैं." खली ने तहसीलदार की संपत्ति की जांच की मांग करते हुए कहा कि कुछ ही समय में उन्होंने करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित की है.

मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग

द ग्रेट खली ने इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने का समय मांगा है. उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि इस भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो. दूसरी ओर, राजस्व अधिकारियों का कहना है कि वे केवल नियमानुसार कार्य कर रहे हैं और खली का कब्जा जिस जमीन पर है, वह नाले के पास स्थित उनके मूल दस्तावेजों वाली जमीन से अलग है.

फिलहाल, इस हाई-प्रोफाइल मामले ने हिमाचल की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है.

और पढ़ें

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read
Published at : 20 Jan 2026 04:49 PM (IST)
Tags :
The Great Khali HIMACHAL NEWS Paonta Sahib
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Tariff News: मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
एटा हत्याकांड: बेटे ने ही की थी माता-पिता, पत्नी और बेटी की हत्या, वजह जान उड़ जाएंगे होश
एटा हत्याकांड: बेटे ने ही की थी माता-पिता, पत्नी और बेटी की हत्या, वजह जान उड़ जाएंगे होश
इंडिया
बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का पहला भाषण, बोले- 'जनसंघ के दौर से ही...'
बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का पहला भाषण, बोले- 'जनसंघ के दौर से ही...'
क्रिकेट
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
Advertisement

वीडियोज

BJP New President: अध्यक्ष बनने के बाद PM Modi ने Nitin Nabin को दिया अपने काम का जायजा |
BJP New President: BJP मुख्यालय में ताजपोशी समारोह को संबोधित करते हुए PM Modi ने बोला कुछ ऐसा...
Stand Up Comedian Appurv Gupta ने बताया की कैसे खुद दुखी होकर भी वो लोगों को हंसा देते है!
BJP New President: हाथों में बाबा बैद्यनाथ धाम और Nitin Nabin का पोस्टर लिए समारोह में पहुंचे नेता |
BJP New President:Nitin Nabin के ताजपोशी के अवसर पर मनोज तिवारी ने अनोखे अंदाज में अपने भाव किए साझा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Tariff News: मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
एटा हत्याकांड: बेटे ने ही की थी माता-पिता, पत्नी और बेटी की हत्या, वजह जान उड़ जाएंगे होश
एटा हत्याकांड: बेटे ने ही की थी माता-पिता, पत्नी और बेटी की हत्या, वजह जान उड़ जाएंगे होश
इंडिया
बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का पहला भाषण, बोले- 'जनसंघ के दौर से ही...'
बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का पहला भाषण, बोले- 'जनसंघ के दौर से ही...'
क्रिकेट
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
बॉलीवुड
आउटसाइडर होने की वजह से बॉलीवुड में रकुल प्रीत ने झेली परेशानी? एक्ट्रेस बोलीं- कास्टिंग डायरेक्टर्स फोन नहीं उठाते थे
आउटसाइडर होने की वजह से बॉलीवुड में रकुल प्रीत ने झेली परेशानी? एक्ट्रेस बोलीं- कास्टिंग डायरेक्टर्स फोन नहीं उठाते थे
जनरल नॉलेज
India Pakistan Height: हिंदुस्तान का हिस्सा था पाकिस्तान, फिर वहां की लड़कियों से लंबी क्यों हैं भारत की गर्ल्स?
हिंदुस्तान का हिस्सा था पाकिस्तान, फिर वहां की लड़कियों से लंबी क्यों हैं भारत की गर्ल्स?
ट्रेंडिंग
"रियल लाइफ टपू सेना" कैंसर पीड़ित स्कूल फ्रेंड के लिए बच्चों की इस सेना मुंडवा लिया अपना सिर, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
चांदी हुई 3 लाख पार, क्या अब भी कर सकते हैं इसमें निवेश; क्या है इन्वेटर्स की राय?
चांदी हुई 3 लाख पार, क्या अब भी कर सकते हैं इसमें निवेश; क्या है इन्वेटर्स की राय?
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget