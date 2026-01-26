बर्फ की चादर से ढका हिमाचल! शिमला-मनाली में 'महाजाम', 27 जनवरी को भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में लंबे सूखे के बाद हुई भारी बर्फबारी ने जहां पर्यटकों के चेहरे खिला दिए हैं, वहीं स्थानीय प्रशासन और आम जनता के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है. गणतंत्र दिवस के लंबे वीकेंड और ताज़ा बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे हजारों पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण शिमला और मनाली की सड़कें पूरी तरह चोक हो गई हैं. मिनटों का सफर घंटों में बदल गया है और कड़ाके की ठंड के बीच लोग सड़कों पर फंसने को मजबूर हैं.

शिमला में स्थिति इतनी विकट है कि तारा देवी से ढली तक के चंद किलोमीटर के सफर को तय करने में सात से आठ घंटे का समय लग रहा है. ऊपरी शिमला को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे, जो पिछले चार दिनों से बंद था, उसे खोल तो दिया गया है, लेकिन सड़कों पर जमी पाले की परत (Black Ice) के कारण गाड़ियाँ रेंग रही हैं. सैकड़ों सड़कें अभी भी बंद हैं और कई ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्र बिजली गुल होने के कारण अंधेरे में डूबे हुए हैं. मनाली में भी 15-15 किलोमीटर लंबा जाम लगा है, जिससे पर्यटकों को भारी परेशानी हो रही है.

CM सुक्खू ने जलवायु परिवर्तन पर जताई चिंता

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "जलवायु परिवर्तन के कारण जो बर्फ दिसंबर में पड़नी चाहिए थी, वह अब जनवरी के अंत में पड़ रही है. हालांकि इससे हमारे किसानों और बागवानों को संजीवनी मिली है और पर्यटन कारोबार को भी रफ्तार मिली है, लेकिन इससे पैदा हुई चुनौतियों से सरकार युद्धस्तर पर निपट रही है." उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अवरुद्ध सड़कों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए.

अगले 48 घंटे भारी: मौसम विभाग की कड़ी चेतावनी

अभी राहत की उम्मीद कम ही है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 26 और 27 जनवरी के लिए राज्य में भारी बर्फबारी, बारिश और अंधड़ का 'ऑरेंज और येलो अलर्ट' जारी किया है. चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में भारी बर्फबारी की आशंका है. 28 और 29 जनवरी को भी ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम खराब रह सकता है.

पर्यटकों से प्रशासन की अपील

30 जनवरी को थोड़ी राहत के बाद 31 को फिर से मौसम बिगड़ने की संभावना है. प्रशासन ने पर्यटकों को हिदायत दी है कि वे खराब मौसम में ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख न करें और फिसलन भरी सड़कों पर ड्राइविंग से बचें.