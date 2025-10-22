हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है. दिवाली के बाद बीती रात अचानक मौसम बदल गया. मौसम के बदले मिजाज से पहाड़ों में सीज़न में दूसरी बार बर्फ की चादर ओढ़ ली है. मंगलवार की रात से ही राज्य के कई क्षेत्रों में बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक के बीच बारिश का सिलसिला शुरू हो गया. जो एक बार फिर सैलानियों को आकर्षित कर रही है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले एक दो दिनों तक ऐसा ही मिजाज रहेगा. इससे पहाड़ में कड़ाके ठंड बढ़ जाएगी.

राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल कुल्लू और मनाली, बर्फीले रेगिस्तान लाहौल-स्पीति, चम्बा और इसके आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फ पड़ी है. जिससे तापमान में भारी गिरावट आ गई और ठंड बढ़ गई है. आने वाले दिनों में मौसम में ओर अधिक ठंडक देखने को मिल सकती है.

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के पूर्वानुमान के अनुसार, 21 अक्टूबर को राज्य के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी कि थी. जिसका असर कई जिलों में देखने को मिला. मौसम केन्द्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि 22 और 23 अक्टूबर को भी हिमाचल के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बरसात या हिमपात देखने को मिल सकता है. हालांकि, 24 अक्टूबर से मौसम के सामान्य होने की उम्मीद है. उससे पहले कहीं राहत नहीं है.

इन इलाकों में हिमपात होगा

इस दौरान लाहौल-स्पीति, किन्नौर, चंबा और कुल्लू जिलों के ऊँचे पर्वतीय शिखरों पर हल्का हिमपात होने की पूरी संभावना है. दूसरी ओर, निचले और मध्यवर्ती क्षेत्रों जैसे कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में बहुत हल्की फुहारें पड़ने के आसार हैं. राज्य के शेष मैदानी और निचले इलाकों में आसमान साफ रहने का अनुमान है.

फ़िलहाल हिमपात कहीं से भी नुकसान की सूचना नहीं है. राज्य में लगातार आपदा प्रबंधन टीमें निगरानी कर रहीं हैं.