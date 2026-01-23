भारत मौसम विज्ञान विभाग की शिमला इकाई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जिलों में ज़्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर तेज़ बारिश की संभावना है, साथ ही अलग-अलग जगहों पर मध्यम गरज-चमक और तेज़ हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटा) चलने की भी संभावना है.

मौसम विभाग ने कहा कि अगले 6 घंटों के दौरान चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर के कुछ हिस्सों में मध्यम बर्फबारी के कई दौर, कुछ तेज़ बर्फबारी और कुछ बर्फीले तूफ़ान आने की संभावना है.

कांगड़ा, सोलन, शिमला और सिरमौर जिलों में ज़्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी और कुछ जगहों पर तेज़ बारिश/बर्फबारी की संभावना है, साथ ही अलग-अलग जगहों पर मध्यम गरज-चमक और तेज़ हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटा) चलने की भी संभावना है.

बर्फ की चादर से ढके हिमाचल के पहाड़, सीजन की पहली बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें आईं सामने

30-40 किमी प्रति घंटा हवा चलने की संभावना

विभाग ने कुल्लू, मंडी और चंबा जिलों में ज़्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी और कुछ जगहों पर तेज़ बारिश/बर्फबारी की संभावना है और अलग-अलग जगहों पर तेज़ हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटा) चलने की भी संभावना जताई है.

विभाग ने अलर्ट में बताया कि किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में ज़्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी और कुछ जगहों पर तेज़ बर्फबारी की संभावना है और अलग-अलग जगहों पर तेज़ हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटा) चलने की भी संभावना है.

Himachal Snow Fall: शिमला में कई रास्ते बंद

विभाग ने अपने पत्र में बताया है कि जरूरी सेवाओं जैसे पानी और बिजली, कम्युनिकेश संबंधित सेवाओं में रुकावट की संभावना है. विजिबिलिटी बहुत ज्यादा खराब होने की आशंका है. फिसलन भरी सड़कों के कारण गाड़ियों के फिसलने और गाड़ियों के टकराने की आशंका है.

शिमला शहर तथा जिला के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी लगातार जारी है. शिमला शहर की लगभग सभी सड़कें फिसलन होने के कारण बंद है. कुफरी, नारकंडा, खिड़की और खड़ापत्थर में रोड बन्द है. शिमला पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें. अत्यधिक आवश्यकता होने पर सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग से यात्रा करें. आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए पुलिस सहायता कक्ष या नजदीकी पुलिस थाना में संपर्क करें.