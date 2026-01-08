हिमाचल: सिरमौर की RTO का एक्शन, अपने ही सरकारी वाहन का काटा चालान, घर के सदस्य पर भी फाइन
Sirmaur RTO News: RTO सिरमौर ने अपनी ही स्कूटी व सरकारी वाहन का चालान किया. इस वजह से लेडी सिंघम सोना चंदेल चर्चा में आ गई हैं.
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) सोना चंदेल इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. RTO ने अपने और अपने परिवार के खिलाफ एक्शन लिया है. दरअसल सोना चंदेल ने अपने ही सरकारी वाहन का चालान काट दिया. यही नहीं घर के एक सदस्य को बिना चालान के नहीं छोड़ा. इतना ही नहीं, उन्होंने ईमानदारी से चालान काटा और उसे भर भी दिया. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के इस कदम की राज्यभर में चर्चा हो रही है. लोग उनकी ईमानदारी की सराहना कर रहे हैं. लोगों को इस तरह से वह चेकिंग अभियान चलाकर जागरूक भी कर रही हैं. इस दौरान वह अपने परिवार को भी नहीं बख्श रही हैं.
लोगों को जागरूक करने के निर्देश
जानकारी के मुताबिक सोना चंदेल को जुलाई 2025 में विभाग की ओर से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहनों के चालान करने व लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए. इसके बाद उन्होंने आईटीआई नाहन के समीप नाका लगाया. नाके के दौरान जो वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पाए गए उनकी टीम चालान कर रही थी.
तभी उनके एक परिवार के सदस्य भी स्कूटी लेकर आए. उस पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी थी. उन्होंने बिना किसी सोच-विचार और देरी के स्कूटी का भी चालान कर दिया. हालांकि इसके पैसे बाद में अपनी ही जेब से भरे.
क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग कर रही हैं RTO
इसी तरह दिसंबर महीने में आरटीओ कालाअंब क्षेत्र में वाहनों की जांच कर रही थीं. इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों से वाहनों के दस्तावेज पूरे होने को लेकर बात की, तो किसी ने कह दिया कि आपके सरकारी वाहन के प्रदूषण प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है.
ऐसे में उन्होंने अपने ही वाहन का चालान कर दिया. देर रात और सुबह जल्दी यह अधिकारी सड़कों पर नजर आती है और नियमों की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करती है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL