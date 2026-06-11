हिमाचल में मौसम बदला: 6 दिन बारिश, आंधी और ओलावृष्टि के आसार, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में आज गुरुवार से मौसम ने करवट ली है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले छह दिनों तक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बारिश, तेज आंधी और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, 11 से 13 जून तक कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में तेज आंधी व ओलावृष्टि की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जबकि लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर बाकी अधिकांश जिलों में येलो अलर्ट रहेगा.

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40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

विभाग के मुताबिक कई क्षेत्रों में हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. इससे पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और यातायात प्रभावित होने का खतरा है. 13 और 14 जून को भी चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में मौसम की गतिविधियां जारी रहेंगी.

तापमान में 3-4 डिग्री की गिरावट

मौसम विभाग ने बताया कि इस बदलाव से प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आएगी. पिछले कई दिनों से गर्मी से परेशान लोगों को बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है. 16 जून के बाद पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होने की संभावना है, लेकिन हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है.

किसानों-बागवानों को सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग ने किसानों, बागवानों और पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को खासतौर पर सतर्क रहने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि मौसम की ताजा जानकारी लगातार चेक करते रहें और खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचें. शिमला मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 11 से 13 जून तक कुछ जिलों में भारी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि संभव है. हवाओं की रफ्तार 40-50 किमी/घंटा तक रह सकती है. लोग सतर्क रहें, पहाड़ी इलाकों के लोग खास ध्यान दें.

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