हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHimachal News: मॉनसून से पहले हिमाचल में पर्यटकों की भारी भीड़, वीकेंड पर होटलों की 80-90% बुकिंग

Himachal News: मॉनसून से पहले हिमाचल में पर्यटकों की भारी भीड़, वीकेंड पर होटलों की 80-90% बुकिंग

Himachal News In Hindi: हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है. वीकेंड पर होटल बुकिंग 80-90% पहुंच गई है. ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है. ज्यादातर पर्यटक उत्तर भारत से पहुंच रहे हैं.

Reported By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 16 Jun 2026 04:05 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर भारत में मॉनसून का इंतजार चल रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. वीकेंड पर होटलों में कमरों की बुकिंग 80 से 90 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जबकि हफ्ते के अन्य दिनों में 60-70 प्रतिशत बुकिंग हो रही है. 

फेडरेशन ऑफ हिमाचल होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन्स के अध्यक्ष गजेंद्र ठाकुर ने बताया कि मनाली, शिमला, धर्मशाला, डलहौजी, कसौली और चैल जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर अच्छी भीड़ है. इसके अलावा पर्यटक लाहौल-स्पीति और किन्नौर जैसे दूरदराज के आदिवासी जिलों में भी पहुंच रहे हैं.

हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव में विधायक डाल सकेंगे वोट

स्थानीय रीति-रिवाजों का सम्मान करें

ठाकुर ने पर्यटकों से अपील की कि वे देवभूमि हिमाचल की सुंदरता का आनंद लेते हुए स्थानीय रीति-रिवाजों, संस्कृति और परंपराओं का पूरा सम्मान करें. उन्होंने कहा कि एडवेंचर टूरिज्म से लेकर धार्मिक टूरिज्म तक हिमाचल में हर तरह के पर्यटन की संभावनाएं हैं.

ट्रैफिक जाम और कम खर्च करने वाले पर्यटक

पीक सीजन में ट्रैफिक जाम सबसे बड़ी समस्या बन गया है. ठाकुर ने कहा कि जाम वाली जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने से समस्या कुछ हद तक कम की जा सकती है. गजेंद्र ठाकुर ने कहा कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच छोटी-मोटी बहस की घटनाएं भी हो रही हैं.

सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था और भारी पुलिस तैनाती से सुरक्षा का माहौल बनेगा और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगेगा. हिमाचल सरकार और पर्यटन विभाग भी पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. 

शिमला मॉल रोड के एक दुकानदार रंजीत ने बताया कि भीड़ तो है, लेकिन खर्च करने वाले पर्यटक कम आ रहे हैं. ज्यादातर पर्यटक उत्तर भारत से आ रहे हैं, जबकि गुजरात और महाराष्ट्र से अपेक्षाकृत कम संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं.

Shimla News: मनीषा मित्तल हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 40 घंटे के भीतर पकड़े गए दोनों शूटर

Published at : 16 Jun 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
Shimla News HIMACHAL NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
Himachal News: मॉनसून से पहले हिमाचल में पर्यटकों की भारी भीड़, वीकेंड पर होटलों की 80-90% बुकिंग
मॉनसून से पहले हिमाचल में पर्यटकों की भारी भीड़, वीकेंड पर होटलों की 80-90% बुकिंग
हिमाचल प्रदेश
Shimla News: मनीषा मित्तल हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 40 घंटे के भीतर पकड़े गए दोनों शूटर
मनीषा मित्तल हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 40 घंटे के भीतर पकड़े गए दोनों शूटर
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव में विधायक डाल सकेंगे वोट
हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव में विधायक डाल सकेंगे वोट
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल: 11 जिलों में 2909 पंचायत प्रधानों-उपप्रधानों ने ली शपथ, एंटी चिट्टा अभियान को मिला जोर
हिमाचल:11 जिलों में 2909 पंचायत प्रधानों-उपप्रधानों ने ली शपथ, एंटी चिट्टा अभियान को मिला जोर
Advertisement

वीडियोज

Plug in hybrid vs strong hybrid: Which is better? #phev #stronghybrid #autolive
Vedang Raina को पसंद है ओल्ड-स्कूल रोमांस, आज भी लिखना चाहते हैं लव लेटर्स
US Iran Peace Deal: Hormuz से गुजरने वाले जहाजों को देना होगा 'वसूली' शुल्क? | Trump | Breaking
Uddhav Thackerey on MPs : पार्टी में टूट की अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे का जवाब | Shivsena UBT
Bengal TMC Crisis: TMC के भीतर सियासी घमासान पर नई अपडेट | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET री-टेस्ट से पहले सियासी घमासान, अन्नामलाई बोले- सुरक्षा नहीं, तनाव बढ़ा रही सरकार, बीजेपी ने भी दिया जवाब
NEET री-टेस्ट से पहले सियासी घमासान, अन्नामलाई बोले- सुरक्षा नहीं, तनाव बढ़ा रही सरकार, बीजेपी ने भी दिया जवाब
दिल्ली NCR
राघव चड्ढा के BJP में शामिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
राघव चड्ढा के BJP में शामिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को क्यों आया भयंकर गुस्सा? श्रीलंकाई टीम से झगड़े की असली वजह आई; पढ़ें इनसाइट स्टोरी
वैभव सूर्यवंशी को क्यों आया भयंकर गुस्सा? श्रीलंकाई टीम से झगड़े की असली वजह आई
बॉलीवुड
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
इंडिया
TMC Crisis: इधर ED कर रही थी सवाल-जवाब, उधर स्पीकर ने अभिषेक बनर्जी को भेजा 2 घंटे में पेश होने का नोटिस, फिर क्या हुआ?
इधर ED कर रही थी सवाल-जवाब, उधर स्पीकर ने अभिषेक बनर्जी को भेजा 2 घंटे में पेश होने का नोटिस, फिर क्या हुआ?
इंडिया
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
एग्रीकल्चर
खरीफ सीजन में क्या बोएं किसान? धान-मक्का या सोयाबीन, कौन सी फसल देगी सबसे ज्यादा मुनाफा
खरीफ सीजन में क्या बोएं किसान? धान-मक्का या सोयाबीन, कौन सी फसल देगी सबसे ज्यादा मुनाफा
टेक्नोलॉजी
आपके बैग में रखा गैजेट कहीं जेल न पहुंचा दे! साथ रखना पड़ सकता है भारी
आपके बैग में रखा गैजेट कहीं जेल न पहुंचा दे! साथ रखना पड़ सकता है भारी
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
ABP NEWS
क्या इस क्रिकेट मैदान पर चौकों और छक्कों की जगह लात-घूंसे चलते हैं?
क्या इस क्रिकेट मैदान पर चौकों और छक्कों की जगह लात-घूंसे चलते हैं?
ABP NEWS
कांग्रेस के इरफ़ान अंसारी डरे हुए क्यों दिख रहे हैं?
कांग्रेस के इरफ़ान अंसारी डरे हुए क्यों दिख रहे हैं?
Embed widget